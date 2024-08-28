Экспедиция «Дорога к святыням» стартовала из Минска

От Свято-Духова кафедрального собора в Минске утром 28 августа в путешествие по стране отправились участники научно-просветительской экспедиция «Дорога к святыням» с Благодатным огнем от Гроба Господнего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она предваряет День письменности. Столица праздника Ивацевичи – конечная точка в маршруте. Примечательно, что экспедиция стартовала в один из 12 главных православных праздников, в день Успения Святой Богородицы. Это хороший знак, уверены ученые, писатели, священники, которые за предстоящие пять дней посетят духовные центры Полесья. В их числе Ляховичи, Пинск, Иваново, Дрогичин, Белоозерск.

Есть и традиционная точка – Святое Поле, возле деревни Загорье. Это недалеко от места, где случилось явление иконы Божьей Матери. Ее также несут по святым местам.

Марина Лойкова, участница экспедиции «Дорога к святыням»: Ідэю гэтага свята прапанавала пісьменіцца Ніна Сымонаўна Загорская. Гэта была яе ідэя далучыць духоўнае і свецкае. Злучыць праз гэтае дзве ідэі ісці да людзей. Данесці да сэрцы ў людзей свет агню дабрадатнага ад Гроба Гасподняга.

Александр Лопато-Загорский, руководитель экспедиции «Дорога к святыням»:

Я вельмі хацеў вытрымаць гэты інтэрвал 20 чалавек, але сям'я Лайковых сказала: дапішыце трох, а мы паедзем у чатырох. Мы пракормім нашу дачку і паселім, яна пройдзе 21-й. Я згодны, таму што работы сапраўды многа, раёны нас чакаюць.

Что касается непосредственно Дня письменности, в концепцию праздника включены знаковые темы: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие института президентства, Год качества, юбилеи классиков белорусской литературы, отмечаемые в 2024-м.