«Обязательно указать валюту». Как правильно составить договор займа?

Обеспечить близкому финансовую подушку безопасности, самому при этом не угодить в долговую яму просто. Договор займа – надежный способ оформления юридических отношений. Заключают подобную сделку устно либо в письменной форме. Расписка – беспроигрышный вариант.

Снежана Головенчик, адвокат Минской областной юридической консультации № 5:

Рекомендуется в данной расписке, во-первых, указать паспортные данные, фамилию, имя, отчество заемщика, заимодавца, а также свидетелей, если таковые присутствовали при составлении расписки. Факт получения денежных средств, сумму займа, обязательно указать валюту займа, срок возврата займа. Обязательно ставится дата, и учиняется подпись заемщика. Как только деньги в полном объеме возвращаются законному хозяину, факт передачи средств необходимо указать в расписке, которая позже передается в руки бывшего заемщика.

Снежана Головенчик:

Если есть необходимость заключить договор займа в письменной форме, то можно его составить в простой письменной форме или обратившись к нотариусу, который его удостоверит. Если договор займа будет нотариально удостоверен, то в случае невозврата денежных средств в срок заимодавец вправе обратиться к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи. Данная надпись позволяет заимодавцу обращаться в орган принудительного исполнения за взысканием требуемой суммы с должника.