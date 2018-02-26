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Обязан ли внук содержать свою бабушку?

26 февраля 2018 16:08
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Наталья Коршунова, г.Минск, ул. Пинская:
Мне скоро исполнится 76 лет, я инвалид второй группы, проживаю совместно с совершеннолетним дееспособным внуком. Обязан ли мой внук содержать меня?

Елена Удовикова, юрист:
Уважаемая Наталья, согласно ст.100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. Соответствующей обязанности внука по отношению к бабушке, к сожалению, действующим законодательством не предусмотрено.

# общество # Консультация юриста # Елена Удовикова

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