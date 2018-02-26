Можно ли проконтролировать, на что тратит бывшая жена алименты?

Кирилл Пустовский, Минск, ул. Есенина:

В настоящее время я в разводе. От брака осталась шестилетняя дочка. Каждый месяц выплачиваю алименты в размере 340 рублей. Сомневаюсь, тратит ли бывшая деньги по назначению. Могу ли я проконтролировать, куда идут алименты?Могу ли я открыть счёт в банке на имя ребёнка с целью перечисления алиментов?

Елена Удовикова, юрист:

Уважаемый Кирилл, действующим законодательством не предусмотрен контроль за расходованием алиментов. Учитывая их назначение, предполагается, что денежные средства расходуются на содержание несовершеннолетних детей. Что касается вашего второго вопроса, то перевод алиментов на счёт в банке на имя ребёнка возможен лишь при согласии на это бывшей супруги.