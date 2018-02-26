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Обязан ли отец оплачивать обучение совершеннолетнего сына, если семья в разводе?

26 февраля 2018 16:11
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Ирина Головач, г.Светлогорск:
Мой бывший супруг уплачивал алименты до достижения нашим ребёнком совершеннолетия. Этой осенью сын поступил в вуз на платную форму обучения. Предусмотрена ли законом выплата алиментов по достижении ребёнком совершеннолетия в случае его обучения в учебном заведении?

Елена Удовикова, юрист:
Уважаемая Ирина, нет, не предусмотрена. Согласно ст.115 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, по достижении ребенком совершеннолетия, если он дееспособен, выплата алиментов прекращается. При необходимости для продолжения обучения Ваш сын может, в частности, воспользоваться льготным кредитом на указанные цели либо трудоустроиться и перевестись на заочную форму обучения.

# общество # Консультация юриста # Елена Удовикова

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