Обязан ли отец оплачивать обучение совершеннолетнего сына, если семья в разводе?

Ирина Головач, г.Светлогорск:

Мой бывший супруг уплачивал алименты до достижения нашим ребёнком совершеннолетия. Этой осенью сын поступил в вуз на платную форму обучения. Предусмотрена ли законом выплата алиментов по достижении ребёнком совершеннолетия в случае его обучения в учебном заведении?

Елена Удовикова, юрист:

Уважаемая Ирина, нет, не предусмотрена. Согласно ст.115 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, по достижении ребенком совершеннолетия, если он дееспособен, выплата алиментов прекращается. При необходимости для продолжения обучения Ваш сын может, в частности, воспользоваться льготным кредитом на указанные цели либо трудоустроиться и перевестись на заочную форму обучения.