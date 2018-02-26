Куда в Беларуси подавать заявление о расторжении брака?

Елена Корзун, минчанка:

Правда ли, что расторжение брака осуществляется также органом, регистрирующим акты гражданского состояния. При наличии каких условий и в какой срок орган ЗАГСа может произвести расторжение брака?

Елена Удовикова, юрист:

Уважаемая Елена, в соответствии со ст. 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, производится в случаях, если: имеется взаимное согласие супругов; не имеется общих несовершеннолетних детей; отсутствует спор об имуществе. Расторжение брака при соблюдении данных условий производится ЗАГСом по истечении одного месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.