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Куда в Беларуси подавать заявление о расторжении брака?

26 февраля 2018 16:09
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Елена Корзун, минчанка:
Правда ли, что расторжение брака осуществляется также органом, регистрирующим акты гражданского состояния. При наличии каких условий и в какой срок орган ЗАГСа может произвести расторжение брака?

Елена Удовикова, юрист:
Уважаемая Елена, в соответствии со ст. 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, производится в случаях, если: имеется взаимное согласие супругов; не имеется общих несовершеннолетних детей; отсутствует спор об имуществе. Расторжение брака при соблюдении данных условий производится ЗАГСом по истечении одного месяца со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.

# общество # Консультация юриста # Елена Удовикова

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