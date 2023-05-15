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Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике

15 мая 2023 11:48
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Техническое оснащение учреждения улучшается с каждым годом. В 2022-м в Солигорской ЦРБ установили два новых компьютерных томографа, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Аппарат позволяет выявлять патологии на ранних стадиях. Диагностика возможна практически всего организма, причем обследование пациента занимает несколько минут. В сутки здесь обслуживается до 30 человек.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-1

Александр Янукович, заведующий ангиографическим кабинетом Солигорской центральной районной больницы:
Функционирует кабинет КТ, установлен новый аппарат на 128 срезов, это аппарат белорусского производства компании ADANI. Аппарат достаточен для выполнения наших обследований. В последнее время очень активно используется для оказания диагностической помощи пациентам с ишемическим инсультом. Есть определенный пакет программ, позволяющих нам увидеть катастрофу, которая происходит с головным мозгом перед ишемическим инсультом, увидеть сосуд и принять решение, что мы будем делать дальше. Или эти тромбы будем растворять при помощи специальных лекарств, или будем в нашей операционной эти тромбы извлекать. Стоит понимать, что ни одни технологии не могут быть в каком-то единоличном исполнении. Правильно сказала доктор УЗИ-диагностики, когда мы ходили на УЗИ сердца, что без УЗИ-диагностики, без функциональной диагностики невозможна никакая лечебная работа. Прежде всего надо установить правильный диагноз.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-4

Доступен для солигорчан и кабинет МРТ. Магнитно-резонансный томограф... С помощью него можно проводить МРТ сосудов, в том числе наблюдение кровотока в динамике, томографию сердца, мозга.

Александр Янукович:
Это здание строилось фактически с нуля, с фундамента. Именно для организации помощи пациентам посредством проведения МРТ-диагностики. Это тяжелое оборудование, которое позволяет выявлять ту или иную патологию на ранних стадиях развития. Это прогрессивное, современное медицинское оборудование, импортное оборудование, которое в данный момент является топовым в своем классе. И мы это оборудование имеем на базе нашей больницы. Длительность процедуры зависит от необходимой области исследования, может длиться 15-20 минут, так доходить и до часа. Все зависит от того, какие цели ставит перед диагностом врач, необходимость проведения тех или иных исследований с использованием определенных программ. То есть это не только железо, а еще и программное обеспечение.

Проводят сложные операции на сердце. Вот как в Солигорской ЦРБ спасают пациентов с серьезными диагнозами – подробности здесь.

Главной особенностью является применение магнитного поля высокой мощности без использования рентгеновского излучения. Данный метод абсолютно безвредный. При помощи МРТ можно проводить многоразовую диагностику даже беременным и новорожденным.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-7

Ангелина Валькович, корреспондент:
А это техническая комната обеспечивает работу аппарата МРТ. Здесь достаточно шумно, прохладно, работает эта комната без перебоев 24 часа в сутки. Если какой-то элемент отключится, сломается или я нажму на эту кнопку, работа МРТ будет невозможна. Поэтому сюда обычно никого не пускают, закрывается дверь на ключ. Только с утра специалист проходит, чтобы проверить, снять показатели. В остальное время вход в эту комнату воспрещен.

Эхокардиография в настоящее время является одним из основных методов диагностики заболеваний сердца. Новое оборудование имеет ряд преимуществ перед другими видами обследования сердца. Прежде всего, это совершенно безболезненный и неинвазивный метод, не вызывающий у пациента никакого дискомфорта. Никаких инъекций или других подобных манипуляций перед процедурой не проводится. Кроме того, процедура абсолютно безопасна для пациентов любого возраста. Ее можно проводить и детям.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-10

Антонина Маршицкая, заведующая отделением функциональной диагностики Солигорской центральной районной больницы:
УЗИ сердца помогает диагностике кардиологических заболеваний, поэтому является одним из наиболее востребованных исследований, процедур. Я думаю, что расширение наших возможностей в плане двух кабинетов даст возможность быстрее излечивать, диагностировать больных. За сутки мы пропускаем 20-25 больных. Так что по УЗИ сердца новая аппаратура тоже способствует, учеба врачей тоже способствует ускорению этого процесса.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-13

Спасенных жизней в Солигорской больнице тысячи. Кардиохирурги проводят сложнейшие операции, всевозможные вмешательства на сердце и сосудах выполняют сами. Сегодня в кардиологическом центре уровень оказания помощи высокий.

Антонина Маршицкая:
Болезни сердца являются одной из главных причин смертности, поэтому ранняя диагностика и быстрая помощь всегда способствуют уменьшению процента смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому на нашем уровне создан межрайонный диагностический центр. На первом плане процедура ангиография дает нам возможность в течение первого часа после наступления сердечно-сосудистой катастрофы оказать помощь на доступном кардиологическом уровне.

Удалось нам побывать и на лапароскопической операции. Благодаря этому методу делать на теле пациента разрезы, как раньше, не нужно. Достаточно ввести инструмент через небольшие проколы. Все свои манипуляции хирург видит с помощью камеры с большим – десятикратным – увеличением. Этот метод позволяет обойтись без рубцов и шрамов. Еще один важный момент – пациентов можно выписывать из больницы гораздо раньше.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-16

Александр Янукович:
В данный момент проводится хирургическое вмешательство, называется литическая лапароскопия. Эта операция проводится для диагностики заболеваний органов брюшной полости. В данный момент исключается диагноз у пациента – острый аппендицит. Операция проводится через два небольших прокола размером по 1 сантиметру, то есть фактически без больших разрезов. Это позволяет точно и достоверно установить диагноз, при необходимости устранить ту катастрофу, которая произошла у данного пациента в брюшной полости. Маленькие разрезы позволяют пациенту быстро реабилитироваться, к вечеру уже ходить.

Солигорская центральная районная больница является многопрофильным лечебным учреждением. Здесь принимают пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-19

Татьяна Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы:
У нас дежурные кардиологи, так организована служба, что у нас отдельно есть дежурные кардиологи, которые наряду с ангиографическим кабинетом выполняют работу в течение суток. Мы не прекращаем свою работу ни на минуту. Интенсивная работа, достаточно интересная. Интересно наблюдать за больными, которым оказана помощь, которые чувствуют себя совершенно по-другому. Это дает силы и заряд, чтобы искать новые пути, возможности, как помочь пациентам с хронической ишемической болезнью сердца.

Кстати, обслуживаются все жители из всех близлежащих районов Минской области. Огромное внимание уделяется здоровью сельского населения.

Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике-22

Александр Кисель, главный врач Солигорской центральной районной больницы:
В УЗ «Солигорская ЦРБ» функционирует 1 205 коек на сегодня, 7 поликлиник, 2 диспансера, 7 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских пунктов. Все это входит в состав нашей ЦРБ. Функционируют в городе 3 поликлиники, также функционируют два передвижных медицинских комплекса, организована круглосуточная работа на рудниках «Беларуськалий».

Коллектив больницы большой и профессиональный. Более 3 200 сотрудников. Все специалисты квалифицированные, готовые в любое время суток оказать качественную медицинскую помощь.

Александр Кисель:
Наши сотрудники являются нашей главной ценностью, удалось нам сохранить преемственность поколений, у нас работает большое количество врачей опытных, которые передают опыт. Серьезный костяк среднего возраста специалистов. И наша ЦРБ является базой для подготовки молодых специалистов.

# Медицина # общество # Ангелина Валькович # Фотофакт

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