Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике

Техническое оснащение учреждения улучшается с каждым годом. В 2022-м в Солигорской ЦРБ установили два новых компьютерных томографа, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Аппарат позволяет выявлять патологии на ранних стадиях. Диагностика возможна практически всего организма, причем обследование пациента занимает несколько минут. В сутки здесь обслуживается до 30 человек.

Александр Янукович, заведующий ангиографическим кабинетом Солигорской центральной районной больницы:

Функционирует кабинет КТ, установлен новый аппарат на 128 срезов, это аппарат белорусского производства компании ADANI. Аппарат достаточен для выполнения наших обследований. В последнее время очень активно используется для оказания диагностической помощи пациентам с ишемическим инсультом. Есть определенный пакет программ, позволяющих нам увидеть катастрофу, которая происходит с головным мозгом перед ишемическим инсультом, увидеть сосуд и принять решение, что мы будем делать дальше. Или эти тромбы будем растворять при помощи специальных лекарств, или будем в нашей операционной эти тромбы извлекать. Стоит понимать, что ни одни технологии не могут быть в каком-то единоличном исполнении. Правильно сказала доктор УЗИ-диагностики, когда мы ходили на УЗИ сердца, что без УЗИ-диагностики, без функциональной диагностики невозможна никакая лечебная работа. Прежде всего надо установить правильный диагноз.

Доступен для солигорчан и кабинет МРТ. Магнитно-резонансный томограф... С помощью него можно проводить МРТ сосудов, в том числе наблюдение кровотока в динамике, томографию сердца, мозга. Александр Янукович:

Это здание строилось фактически с нуля, с фундамента. Именно для организации помощи пациентам посредством проведения МРТ-диагностики. Это тяжелое оборудование, которое позволяет выявлять ту или иную патологию на ранних стадиях развития. Это прогрессивное, современное медицинское оборудование, импортное оборудование, которое в данный момент является топовым в своем классе. И мы это оборудование имеем на базе нашей больницы. Длительность процедуры зависит от необходимой области исследования, может длиться 15-20 минут, так доходить и до часа. Все зависит от того, какие цели ставит перед диагностом врач, необходимость проведения тех или иных исследований с использованием определенных программ. То есть это не только железо, а еще и программное обеспечение. Проводят сложные операции на сердце. Вот как в Солигорской ЦРБ спасают пациентов с серьезными диагнозами – подробности здесь. Главной особенностью является применение магнитного поля высокой мощности без использования рентгеновского излучения. Данный метод абсолютно безвредный. При помощи МРТ можно проводить многоразовую диагностику даже беременным и новорожденным.

Ангелина Валькович, корреспондент:

А это техническая комната обеспечивает работу аппарата МРТ. Здесь достаточно шумно, прохладно, работает эта комната без перебоев 24 часа в сутки. Если какой-то элемент отключится, сломается или я нажму на эту кнопку, работа МРТ будет невозможна. Поэтому сюда обычно никого не пускают, закрывается дверь на ключ. Только с утра специалист проходит, чтобы проверить, снять показатели. В остальное время вход в эту комнату воспрещен. Эхокардиография в настоящее время является одним из основных методов диагностики заболеваний сердца. Новое оборудование имеет ряд преимуществ перед другими видами обследования сердца. Прежде всего, это совершенно безболезненный и неинвазивный метод, не вызывающий у пациента никакого дискомфорта. Никаких инъекций или других подобных манипуляций перед процедурой не проводится. Кроме того, процедура абсолютно безопасна для пациентов любого возраста. Ее можно проводить и детям.

Антонина Маршицкая, заведующая отделением функциональной диагностики Солигорской центральной районной больницы:

УЗИ сердца помогает диагностике кардиологических заболеваний, поэтому является одним из наиболее востребованных исследований, процедур. Я думаю, что расширение наших возможностей в плане двух кабинетов даст возможность быстрее излечивать, диагностировать больных. За сутки мы пропускаем 20-25 больных. Так что по УЗИ сердца новая аппаратура тоже способствует, учеба врачей тоже способствует ускорению этого процесса.

Спасенных жизней в Солигорской больнице тысячи. Кардиохирурги проводят сложнейшие операции, всевозможные вмешательства на сердце и сосудах выполняют сами. Сегодня в кардиологическом центре уровень оказания помощи высокий. Антонина Маршицкая:

Болезни сердца являются одной из главных причин смертности, поэтому ранняя диагностика и быстрая помощь всегда способствуют уменьшению процента смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому на нашем уровне создан межрайонный диагностический центр. На первом плане процедура ангиография дает нам возможность в течение первого часа после наступления сердечно-сосудистой катастрофы оказать помощь на доступном кардиологическом уровне. Удалось нам побывать и на лапароскопической операции. Благодаря этому методу делать на теле пациента разрезы, как раньше, не нужно. Достаточно ввести инструмент через небольшие проколы. Все свои манипуляции хирург видит с помощью камеры с большим – десятикратным – увеличением. Этот метод позволяет обойтись без рубцов и шрамов. Еще один важный момент – пациентов можно выписывать из больницы гораздо раньше.

Александр Янукович:

В данный момент проводится хирургическое вмешательство, называется литическая лапароскопия. Эта операция проводится для диагностики заболеваний органов брюшной полости. В данный момент исключается диагноз у пациента – острый аппендицит. Операция проводится через два небольших прокола размером по 1 сантиметру, то есть фактически без больших разрезов. Это позволяет точно и достоверно установить диагноз, при необходимости устранить ту катастрофу, которая произошла у данного пациента в брюшной полости. Маленькие разрезы позволяют пациенту быстро реабилитироваться, к вечеру уже ходить. Солигорская центральная районная больница является многопрофильным лечебным учреждением. Здесь принимают пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения.

Татьяна Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы:

У нас дежурные кардиологи, так организована служба, что у нас отдельно есть дежурные кардиологи, которые наряду с ангиографическим кабинетом выполняют работу в течение суток. Мы не прекращаем свою работу ни на минуту. Интенсивная работа, достаточно интересная. Интересно наблюдать за больными, которым оказана помощь, которые чувствуют себя совершенно по-другому. Это дает силы и заряд, чтобы искать новые пути, возможности, как помочь пациентам с хронической ишемической болезнью сердца. Кстати, обслуживаются все жители из всех близлежащих районов Минской области. Огромное внимание уделяется здоровью сельского населения.