Проводят сложные операции на сердце. Вот как в Солигорской ЦРБ спасают пациентов с серьёзными диагнозами

Ангелина Валькович, корреспондент:

Новейшее оборудование, современные технологии диагностирования, а также высококвалифицированные специалисты. В зоне обслуживания Солигорской центральной районной больницы находится свыше 360 тысяч человек. Главная задача учреждения здравоохранения – качественное и доступное оказание медицинских услуг. И сегодня мы решили посмотреть, какие необходимые условия оказания медпомощи создаются в одном из регионов Минской области.





Особенность Солигорской больницы вот этот ангиографический кабинет, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Высокоточный аппарат последнего поколения, который позволяет врачам видеть сосуды любых участков тела. Все как на ладони. Картинка на экране впечатляет. С помощью такого оборудования врачи могут одновременно проводить диагностику и лечить заболевания сосудов сердца, мозга, брюшной полости.





Александр Янукович, заведующий ангиографическим кабинетом Солигорской центральной районной больницы:

Здесь выполняется практически весь спектр диагностических эндоваскулярных сосудистых вмешательств. Это диагностические плановые и экстренные коронаграфии у пациентов со стабильной стенокардией, а также у пациентов с инфарктами миокарда. Это диагностические и лечебные вмешательства на сосудах шеи и головного мозга. Такие, как ишемическая болезнь головного мозга, это хронические состояния, стенозирующие поражения сонных артерий, это оказание помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

Хирургические вмешательства длятся по-разному, в зависимости от сложности: от 30 минут до 3 часов. Александр Янукович:

Это сосудистые вмешательства, которые проводятся без наркоза, без боли. Используется местное обезболивание через укол в лучевую или бедренную артерию под контрольным рентгеном. Также проводим операции пациентам с нарушением ритмов путем имплантации и реимплантации электрокардиостимуляторов, обслуживание кардиостимуляторов, замена электродов, замена устройств. Также лечение осложнений кардиостимуляции.

Кабинет функционирует с 2014 года, за это время прооперировано более 9 000 человек. Александр Янукович:

В основном пациенты идут с острым инфарктом миокарда, это наша основная задача. В последнее время начали принимать пациентов с ишемическим инсультом. Обслуживаем 7 районов Минской области – Солигорский, Копыльский, Клецкий, Слуцкий, Любанский, Стародорожский, Несвижский. Это 360-380 тысяч населения, работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглосуточно находится бригада, которая выполняет подобные вмешательства. Перед любой операцией у пациента и у доктора есть эпизод волнения, но это наша работа, мы должны полностью отключиться, абстрагироваться от внешних мыслей, от внешних проблем и сконцентрироваться на оказании помощи данному конкретному пациенту, все проблемы мы решим после окончания операции. Есть кабинет КТ, новые аппараты. Врач рассказал, насколько важно хорошее оборудование при диагностике – подробности здесь. Так, Валентина Кулик в больницу поступила три недели назад. В течении полугода женщина ощущала слабость, головокружение, быструю утомляемость, невозможность полноценно заниматься бытовыми делами. Состояние ухудшалось с незначительной нагрузкой. За последний месяц пульс не превышал 45 ударов в минуту. Женщине установили кардиостимулятор.

Александр Янукович:

Сейчас проводим контроль работы уставленного нами ранее кардиостимулятора. У пациентки была достаточно тяжелая блокада, которая ей немного мешала жить, пациентка испытывала слабость, головокружение, сознание, вроде, не теряли, но было очень плохо. Такой стимулятор позволяет биться сердцу так, как это необходимо человеку. Устройство имеет ряд программ. Это маленький компьютер, который собирает данные об активности пациента и выстраивает индивидуальную программу, чтобы помочь сердцу и комфортно жить. Александр Янукович:

Внутри находится специальное устройство, компьютер с батарейкой, который управляет работой сердца. К этому компьютеру присоединены два электрода, один электрод считывает данные о работе сердца, при необходимости посылает разряд, импульс для работы сердца. Если у пациента низкий пульс, он этот пульс приводят к тем цифрам, которые пациенту в данный момент необходимы. Эти устройства достаточно умные, они понимают, что делает пациент, выстраивают программу работы под данного конкретного пациента.

Я чувствовала себя очень плохо, у меня было 180 давление, 40-45 пульс, больше не поднимался, это было в течение 4 дней. Я несколько раз вызывала скорую, потом попала сюда. Так что я очень довольна. За год здесь установили более 130 кардиостимуляторов. Ювелирную работу врачи выполняют в специальных жилетах, которые защищают их от рентгеновских лучей. Вес такой защиты достигает 13 килограммов. Александр Янукович:

Много операций было разных, каждая из них по-своему сложная. Нет одинаковых операций. Все люди разные, так и операции все разные. Заведует ангиографическим кабинетом Александр Янукович – врач в третьем поколении. В профессии почти 20 лет. Уже на третьем курсе он проводил простые операции. За плечами большой стаж работы в хирургии, работа с известными врачами, а также стажировка в Японии. Сегодня Александр Янукович вместе со своей командой выполняет сложные и высокотехнологичные операции. А главным считает любовь к своему делу и желание помочь людям.