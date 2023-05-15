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Парящий аист с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси стал символом Года мира и созидания

15 мая 2023 11:42
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Новости Беларуси. Логотип «Года мира и созидания» выбрало Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведены итоги творческого конкурса, в котором участвовала вся страна.  

Парящий аист с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси стал символом Года мира и созидания-1

Парящий аист с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси авторства Павла Мишина теперь будет сопровождать всякого рода мероприятия, приуроченные к Году мира и созидания. Его разместят на объектах наружной рекламы, а также на официальных сайтах госорганов и организаций.  

# Год мира и созидания # общество # Фотофакт

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