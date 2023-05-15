Парящий аист с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси стал символом Года мира и созидания

Новости Беларуси. Логотип «Года мира и созидания» выбрало Министерство культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подведены итоги творческого конкурса, в котором участвовала вся страна.

Парящий аист с орнаментом на крыльях на фоне контура Беларуси авторства Павла Мишина теперь будет сопровождать всякого рода мероприятия, приуроченные к Году мира и созидания. Его разместят на объектах наружной рекламы, а также на официальных сайтах госорганов и организаций.