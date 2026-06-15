«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»

Через несколько дней Беларусь окажется в центре союзной повестки. Столица вместе с Минской областью примет XIII Форум региона в Беларуси и России – одну из крупнейших площадок для межрегионального сотрудничества двух стран. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч, переговоров. Но форум это не только соглашения и контракты. Для Минска это возможность продемонстрировать свой экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал. О том, сколько гостей ожидается в столице, как город готовится к масштабному событию, какие проекты могут получить развитие благодаря форуму, что покажет столица своим гостям, как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска как одного из ключевых деловых центров союзного государства, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт

Екатерина Забенько, СТВ:

Бренд «Минск», естественно, давно знают за пределами нашей страны. В Смоленской области работает лицензионная сборка наших мотоциклов. Насколько этот проект можно назвать примером того самого сотрудничества регионов? О чем будет идти речь на форуме?