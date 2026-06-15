Прямой эфир

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»

15 июня 2026 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Через несколько дней Беларусь окажется в центре союзной повестки. Столица вместе с Минской областью примет XIII Форум региона в Беларуси и России – одну из крупнейших площадок для межрегионального сотрудничества двух стран. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч, переговоров. Но форум это не только соглашения и контракты. Для Минска это возможность продемонстрировать свой экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциал. О том, сколько гостей ожидается в столице, как город готовится к масштабному событию, какие проекты могут получить развитие благодаря форуму, что покажет столица своим гостям, как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска как одного из ключевых деловых центров союзного государства, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт

Екатерина Забенько, СТВ:
Бренд «Минск», естественно, давно знают за пределами нашей страны. В Смоленской области работает лицензионная сборка наших мотоциклов. Насколько этот проект можно назвать примером того самого сотрудничества регионов? О чем будет идти речь на форуме?

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»-2

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
Действительно было достигнуто соглашение на XI Форуме регионов с губернатором Смоленской области с последующим освоением нашей продукции в Смоленской области. Вообще XI Форум был для нас такой знаковый, результативный. Мы подписали на форуме соглашение с Санкт-Петербургом и поставили туда успешно в том же году – в 2024-2025 году порядка шести тысяч велосипедов. То есть было выполнено две задачи – реальная экономика и был заложен фундамент под новые проекты в будущем. Сегодня мы уже запустили лицензионную сборку в городе Вязьма, ищем рынки сбыта. То есть проходил Петербургский форум экономический, на котором наши коллеги, партнеры уже нашли потребителя в Иране на нашу технику.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Сергей Манько # Союзное государство # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # форум

Другие новости рубрики

Все новости
«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт
15 июня 2026 17:22

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии
15 июня 2026 17:19

220-летие основания и 15-летие возрождения – рассказываем о Витебской духовной семинарии

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе
15 июня 2026 17:13

Более 260 тыс. рублей выделено из фонда Президента на реставрацию костела в Будславе