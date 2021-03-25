Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске
Новости Беларуси. В Минске начинает работу первый Белорусский молодежный парламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединит порядка ста делегатов со всей страны. Это и молодые парламентарии, и представители общественных движений и организаций.
Проведение форума было инициировано на VI Всебелорусском народном собрании и поддержано главой государства. Главная цель масштабного национального проекта – объединение молодых людей с разными взглядами, но единым стремлением развивать нашу страну.
Форум начался с возложения цветов к монументу Победы. Делегаты первого молодежного парламентского форума почтили память жертв войны минутой молчания.
Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»
Дмитрий Белокопытов, заместитель председателя Постоянной комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента:
Встречи в этом формате очень символично проводить, вообще начинать здесь, на площади Победы. Учитывая то, что нынешний год обозначен как Год народного единства, это очень символично – отдать дань памяти тем людям, которые обеспечили наше мирное будущее, будущее нас, молодежи.
На два дня форум станет площадкой, на которой представители яркой, инициативной молодежи смогут поделиться своим видением развития Беларуси. А лидеры мнений станут победителями кадрового конкурса «Команда будущего» по направлению «Политика».