Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске начинает работу первый Белорусский молодежный парламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединит порядка ста делегатов со всей страны. Это и молодые парламентарии, и представители общественных движений и организаций.

Проведение форума было инициировано на VI Всебелорусском народном собрании и поддержано главой государства. Главная цель масштабного национального проекта – объединение молодых людей с разными взглядами, но единым стремлением развивать нашу страну. Форум начался с возложения цветов к монументу Победы. Делегаты первого молодежного парламентского форума почтили память жертв войны минутой молчания. Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»

Дмитрий Белокопытов, заместитель председателя Постоянной комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента:

Встречи в этом формате очень символично проводить, вообще начинать здесь, на площади Победы. Учитывая то, что нынешний год обозначен как Год народного единства, это очень символично – отдать дань памяти тем людям, которые обеспечили наше мирное будущее, будущее нас, молодежи.