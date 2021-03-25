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Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске

25 марта 2021 14:09
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Новости Беларуси. В Минске начинает работу первый Белорусский молодежный парламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединит порядка ста делегатов со всей страны. Это и молодые парламентарии, и представители общественных движений и организаций.

Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске-1

Проведение форума было инициировано на VI Всебелорусском народном собрании и поддержано главой государства. Главная цель масштабного национального проекта – объединение молодых людей с разными взглядами, но единым стремлением развивать нашу страну.

Форум начался с возложения цветов к монументу Победы. Делегаты первого молодежного парламентского форума почтили память жертв войны минутой молчания.

Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»

Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске-4

Дмитрий Белокопытов, заместитель председателя Постоянной комиссии по международному и региональному сотрудничеству Молодежного парламента:
Встречи в этом формате очень символично проводить, вообще начинать здесь, на площади Победы. Учитывая то, что нынешний год обозначен как Год народного единства, это очень символично – отдать дань памяти тем людям, которые обеспечили наше мирное будущее, будущее нас, молодежи.

Объединить людей с разными взглядами. Первый Белорусский молодёжный парламентский форум стартовал в Минске-7

На два дня форум станет площадкой, на которой представители яркой, инициативной молодежи смогут поделиться своим видением развития Беларуси. А лидеры мнений станут победителями кадрового конкурса «Команда будущего» по направлению «Политика».

# Молодежь Беларуси # общество # Дмитрий Белокопытов # Фотофакт

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