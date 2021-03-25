Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»

Новости Беларуси. В Минске начинает работу первый Белорусский молодежный парламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он объединит порядка ста делегатов со всей страны. Это и молодые парламентарии, и представители общественных движений и организаций.
Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Очень важно вовлекать нашу молодежь в такое движение, как молодежный парламентаризм, потому что это очень важно и полезно в первую очередь для самого молодого человека, для его становления, взросления, обучения. Это большая практика. Он действительно учится и получает, скажем так, очень много разных навыков.