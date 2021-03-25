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Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»

25 марта 2021 14:05
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Новости Беларуси. В Минске начинает работу первый Белорусский молодежный парламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он объединит порядка ста делегатов со всей страны. Это и молодые парламентарии, и представители общественных движений и организаций.

Илона Илларионова о парламентском форуме: «Очень важно вовлекать нашу молодёжь в такое движение»-1

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Очень важно вовлекать нашу молодежь в такое движение, как молодежный парламентаризм, потому что это очень важно и полезно в первую очередь для самого молодого человека, для его становления, взросления, обучения. Это большая практика. Он действительно учится и получает, скажем так, очень много разных навыков.

# Молодежь Беларуси # общество # Илона Илларионова # Фотофакт

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