Генеральный директор СТВ: Азарёнок – герой современности

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Давайте не забывать героев начала 90-х годов. В начале 90-х годов, когда правил Шушкевич, и вокруг банда бнфовцев навязывала все. Тогда тоже были смелые люди, которые не побоялись в этой атмосфере и выходили на митинги против них, и поддерживали тогда еще депутата Лукашенко в его борьбе против этих сил. Был Виктор Валентинович Чикин, лидер компартии, который восстановил КПБ в 96-м году и многие другие. И молодежные были организации.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я могу сказать точно, что один из ведущих телеканалов СТВ вошел в историю – это Григорий Азаренок. Как бы это ни было, это действительно герой современности. А те же праздники. Ведь мы так долго боялись сделать то же 17 сентября. Казалось, мы возьмем и кого-то обидим. А зачем мы должны обижаться?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Президент выдерживал политический политес. Для нас это праздник, а для поляков – это ж «здрада». И мы долго терпели, пока поляки и литовцы не стали извращать эту историю, против нас наставлять. Но раз так, значит, пришло время.

Кирилл Казаков:

У нас хорошие примеры. Я, наверное, уже несколько раз приводил эту историю. Украина – это страна, по нынешней ее историографии, которая пережила советскую оккупацию. И возникает некий парадокс. А как это так? Самая большая страна, которая была Украиной – это УССР. В 39-м году половина Украины вошла в состав Украины, но при этом это произошло при СССР. Так, а что это было? Это был захват, начало войны или все-таки это было воссоединение Украины? Просто я не понимаю, как вообще в условии это сложить можно?