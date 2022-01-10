Генеральный директор СТВ: Азарёнок – герой современности

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Давайте не забывать героев начала 90-х годов. В начале 90-х годов, когда правил Шушкевич, и вокруг банда бнфовцев навязывала все. Тогда тоже были смелые люди, которые не побоялись в этой атмосфере и выходили на митинги против них, и поддерживали тогда еще депутата Лукашенко в его борьбе против этих сил. Был Виктор Валентинович Чикин, лидер компартии, который восстановил КПБ в 96-м году и многие другие. И молодежные были организации.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я могу сказать точно, что один из ведущих телеканалов СТВ вошел в историю – это Григорий Азаренок. Как бы это ни было, это действительно герой современности. А те же праздники. Ведь мы так долго боялись сделать то же 17 сентября. Казалось, мы возьмем и кого-то обидим. А зачем мы должны обижаться?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Президент выдерживал политический политес. Для нас это праздник, а для поляков – это ж «здрада». И мы долго терпели, пока поляки и литовцы не стали извращать эту историю, против нас наставлять. Но раз так, значит, пришло время.
Кирилл Казаков:
У нас хорошие примеры. Я, наверное, уже несколько раз приводил эту историю. Украина – это страна, по нынешней ее историографии, которая пережила советскую оккупацию. И возникает некий парадокс. А как это так? Самая большая страна, которая была Украиной – это УССР. В 39-м году половина Украины вошла в состав Украины, но при этом это произошло при СССР. Так, а что это было? Это был захват, начало войны или все-таки это было воссоединение Украины? Просто я не понимаю, как вообще в условии это сложить можно?
Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Там нет никакой логики. Там их идеология. Она заложена была изначально, и все эти голодоморы, все накидывалось. А все, что не соответствовало, отрубается. Для этого и нужна тоталитарная, историческая полиция. Те институты национальной памяти – никакие не институты или исследовательские центры. Они создали историческую полицию, чтобы таких вопросов, как вы задали, ни у кого не возникало. Ты вызубрил – а дальше, как по Бандере. Нет? «Москаляку на гилляку» – все, что они кричали. И с любым, кто с ними будет не согласен, они будут так делать. И такие режимы нужны нашим противникам Запада по всему постсоветскому пространству. Как они говорят, им нужны 10-20 лет, чтобы вытравить историческое сознание, а мы этого не допустим.
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