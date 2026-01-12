Обстановка вокруг наших границ остается привычно напряжённой – Молостов

Александр Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде глава государства детально интересовался ситуацией на рубежах страны и теми мерами, которые, возможно, необходимо предпринять в этом году.

В ходе доклада председателя Госпогранкомитета Беларуси были обозначены приоритетные задачи для органов пограничной службы на 2026 год. В частности, планируется продолжить наращивание системы расположения сил. На украинском направлении предусмотрено строительство еще пяти комплексов пограничных застав.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Обстановка вокруг наших границ остается привычно напряженной. Это и касается наших северных, западных границ, где идет постоянно наращивание сопредельными государствами военного потенциала. И, конечно же, по понятным, объяснимым причинам, на южной границе, там, где проходят на территории Украины боевые действия.

В соответствии с этим, в том числе это указано и в решении, и в распределительных документах органов пограничной службы, мы приняли адекватное решение, приняли меры по дальнейшему совершенствованию нашей деятельности, деятельности органов пограничной службы. Выполняем задачи во взаимодействии с Вооруженными Силами, Министерством внутренних дел, оказывают нам серьезную помощь местные органы власти. На сегодня, и в докладе это прозвучало главе государства, органы пограничной службы, белорусские пограничники готовы к выполнению задач в очередном периоде в 2026 году.