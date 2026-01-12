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В Белстате рассказали, как определяли баланс национального богатства Беларуси

12 января 2026 11:10
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Беларусь впервые получила полный баланс своего национального богатства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам Белстата, оно составило 1 триллион 655 миллиардов рублей. Эта цифра отражает все активы нашей страны.

В Белстате рассказали, как определяли баланс национального богатства Беларуси-2

Львиную долю составляют природные богатства – земля, леса, полезные ископаемые, энергоресурсы, животный мир. Общая стоимость даров составляет 1 триллион 200 миллионов рублей. 

А вот все сооружения на территории Беларуси – оборудование, техника, интеллектуальная собственность – оцениваются в 500 миллионов. Отметим, что на каждого белоруса приходится свыше 180 тысяч рублей. 

В Белстате рассказали, как определяли баланс национального богатства Беларуси-4

Ирина Сергейченко, начальник главного управления статистики национальных счетов Белстата:
Данная работа проводилась в рамках реализации положений программы социально-экономического развития и выполнения мероприятий программы деятельности правительства на период до 2025 года. Были предусмотрены мероприятия по инвентаризации и вовлечению неиспользуемых или неэффективно используемых активов в экономический оборот. Кроме того, данная работа проводилась в рамках реализации стратегии развития государственной статистики с целью выполнения мероприятий по совершенствованию построения системы национальных счетов. 

Сейчас в Белстате разрабатывают оценку стоимости водных ресурсов страны. Отметим, что национальное богатство – это показатель устойчивости и потенциала государства. Он позволяет оценить, какие отрасли требуют поддержки, а какие уже стали опорой экономики. 

# Национальный статистический комитет Республики Беларусь

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