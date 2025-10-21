В Борисовском районе прошли комплексные учения служб гражданской обороны

Полигон МЧС под Борисовом 21 октября погрузился в условия военного времени. Службы гражданской обороны отрабатывали навыки защиты населения и инфраструктуры при нападении противника. Также восстанавливали условно поврежденные коммунально-энергетические сети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Очень важный элемент – подготовка нашего населения. Люди должны знать элементы работы службы гражданской обороны, понимать, что будет делать МЧС. Надо внимательно слушать систему оповещения, которая постоянно проверяется, надо подойти к телевизору, надо подойти к средствам связи, послушать то оповещение, которое будет происходить. Но самый главный момент – это, конечно же, организация управления этим процессом. Вот здесь пределов совершенства не бывает.

В масштабных учениях были задействованы 12 республиканских служб гражданской обороны. Это более 270 специалистов и 130 единиц спецтехники. По итогам маневров специалисты дадут оценку готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на кризисные ситуации, защите населения и критической инфраструктуры в условиях военного времени.