Какие ноу-хау будут в законопроекте по вопросам нормотворческой деятельности – рассказала Ольга Чуприс

Обеспечение компактности и качества законодательства – на это нацелен законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности». Сегодня Президент внес его в парламент. Поручение о подготовке документа глава государства дал по итогам проведенной ранее ревизии белорусского законодательства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За девять месяцев работы юристы признали более 60 тысяч актов утратившими силу.

Напомним, ревизия законодательства началась после встречи Александра Лукашенко с судьями Конституционного суда в июле 2024 года. Организацией процесса занималась Администрация Президента. К пересмотру правового массива страны подтолкнула его перегруженность – законодательство насчитывало 175 тысяч действующих актов. Некоторые повторяли друг друга или противоречили Конституции. Законопроект, внесенный в парламент, является венцом проделанной работы, о чем заявила заместитель главы Администрации Президента. Ольга Чуприс обратила внимание на масштаб – при разработке законопроекта учитывались предложения, поступившие от 66 ведомств, а также зарубежный опыт и научные наработки. Ключевые требования главы государства – о прозрачности и доступности для понимания законодательства простыми белорусами – были выполнены. Также законопроект предусматривает ряд новаций.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Одно из первых ноу-хау – это то, что реализовано в законе: необходимость проведения систематической ревизии или инвентаризации, можно другими словами сказать, законодательства на постоянной основе. То есть на плановой основе. Если речь идет о законах, то мы закрепили в проекции, что законы и указы Президента должны пересматриваться раз в пять лет. Что касается подзаконных актов, раз в три года, если речь идет о постановлениях Совета Министров и решениях местных органов. Что касается ведомственных актов, то раз в год. И таким образом мы обеспечим понятность законодательства для граждан, простотой доступности.

Еще одно требование главы государства касалось подготовки законодательных актов. Процесс должен быть простым и быстрым. Для этого разработчики предусмотрели «пакетный принцип»: вместе с законопроектом на рассмотрение парламента будут вноситься и подзаконные акты. Ольга Чуприс:

Для чего это делается? Чтобы депутаты, почитав положение закона и вот этих внесенных проектов, вытекающих из него, могли задать конкретные вопросы, как будет работать в связке закон и эти постановления на практике. И, соответственно, если у них возникают вопросы, их возникнет гораздо больше уже к самому законопроекту, то тогда их можно будет сразу внести – изменения – либо в закон, либо предложить изменения в постановление с Совмина или в ведомственные акты, которые идут в связке с этим законопроектом.