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В каких сферах готовы сотрудничать Беларусь и Ливия – рассказал Каранкевич

21 октября 2025 13:56
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Поставки техники, продовольственная безопасность, обучение студентов – новые направления сотрудничества на знакомом рынке. 21 октября во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента с правительственной делегацией из Ливии во главе с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для высоких представителей ливийского государства Беларусь знакома своими товарами и компетенциями. Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск накануне вечером. Сегодня заместитель главкома Ливийской национальной армией возложил венок к монументу на площади Победы в Минске и почтил память героев. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В каких сферах готовы сотрудничать Беларусь и Ливия – рассказал Каранкевич-2

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вопросы и создания или организации производства сельскохозяйственной продукции с передачей белорусских технологий, поставки оборудования, но это, соответственно, направлено на укрепление продовольственной безопасности страны. Вопросы обучения в высших учреждениях образования Республики Беларусь по таким направлениям, как медицина, промышленность, по промышленным специальностям, сельскохозяйственным.

Это вопросы и здравоохранения, возможность лечения граждан Ливии у нас в учреждениях здравоохранения, передача опыта по совершенствованию и организации медицинского обслуживания, поставки медицинского оборудования и возможных медикаментов.

Отметим, что стороны продолжают переговоры о создании в Ливии молочно-товарного комплекса и птицефабрики. Прорабатывается вопрос открытия сервисного центра и сборочного производства белорусской техники в североафриканском регионе.

# Международное сотрудничество # Виктор Каранкевич

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