В каких сферах готовы сотрудничать Беларусь и Ливия – рассказал Каранкевич

Поставки техники, продовольственная безопасность, обучение студентов – новые направления сотрудничества на знакомом рынке. 21 октября во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента с правительственной делегацией из Ливии во главе с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для высоких представителей ливийского государства Беларусь знакома своими товарами и компетенциями. Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск накануне вечером. Сегодня заместитель главкома Ливийской национальной армией возложил венок к монументу на площади Победы в Минске и почтил память героев. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами в политической, экономической и гуманитарной сферах.