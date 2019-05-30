Обследование дома на Широкой завершено: к чему готовиться жильцам?

В доме также проверили на прочность 1234 колонны. Из них, по предварительным результатам, десяток необходимо усилить.

Специалисты обошли квартиры, нежилые помещения, подвалы и подъезды. Все трещины были зафиксированы, а жалобы жителей учтены.

Сергей Щиглевский, заместитель директора ЖКХ Советского района: Одна колонна, которая есть, разработаны технические рекомендации и проектно-сметная документация. Это по колонне первого этажа в 3-й секции . Во 2-й секции на первом этаже при входе в подъезд Стройтрестом №1 выполнены работы по усилению конструкций и завершаются отделочные работы.

Причины повреждений дома и задачи по их устранению определит официальное заключение. Его результаты будут известны уже 31 мая. Каждого жильца проинформируют.

Впрочем, за ходом процесса можно следить на сайте администрации района. Само же здание ежедневно мониторится. Специалисты провели лазерное сканирование и установили по всему фасаду датчики. На контроле дом останется и после усиления колонн, с чем обещают не затягивать.