Жук о слухах про загрязнение из-за РАЭС: «В 10 раз ниже предельной нормы. На что местные: «Так вы ж по-другому не скажете»

Фейк-новости обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Хацелася б канкрэтны прыклад фэйк-навіны, фальсіфікатарскай навіны, нейкай фальшывай інфармацыі, якая рэальна істотна паўплывала на інфармацыйную бяспеку краіны.
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:
Не толькі на інфармацыйную.
Игорь Марзалюк:
І іншыя. Нацыянальную бяспеку.
Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь Сегодня»:
Вы помните, как английский премьер всем рассказывал об оружии массового поражения в Ираке. Это фейк. Что с Ираком сегодня?
Игорь Марзалюк:
А у нас? Такіе прыклады можам прывесці?Ну, не такіе, канешне…
Дмитрий Жук:
Слева Богу, нет. Постучим. Но дело в том, что самый надёжный щит для такой информации – это реагирование, как я говорил. Если на эти инициативы бестолковые тут же в сетке люди будут высказывать своё мнение о том, что это глупости, вот это и будет такой хорошей профилактикой.
А что касается доверия-недоверия – вот буквально на днях, вы знаете, что было происшествие на Ровенской станции атомной. И в наших южных регионах поползли, подогреваемые, и в том числе, и в соцсетках, слухи о превышении, о якобы превышении уровня радиации в грунтовых водах, и так далее. Выехали специалисты санстанции, замерили. При норме 10 – там 0,8. То есть в 10 раз ниже предельной вот этой нормы. На что местные говорят: «Так вы ж по-другому не скажете. Мы вам не верим». Вот в этом беда. А беда в том, что мы вот это воспитали.
Пример очень простой, на бытовом уровне. А то, что про концепцию информационной безопасности, простите, это уже необходимо для выживания. Выживания как государства, так и каждого гражданина. И если мы к этому вопросу не будем обращаться, игнорировать его, то, к сожалению, последствия могут быть необратимыми.