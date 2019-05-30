«Мы еще не осознали, что происходит». В Беларуси отзвенели последние звонки. Как это было – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 30 мая для белорусских выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные и трогательные церемонии прошли по всей стране. И если для самих ребят это долгожданный и яркий праздник, то для учителей и родителей – повод ещё раз поволноваться за будущее тех, кто вот-вот столкнётся со взрослой жизнью.

О том, что последний школьный звонок открывает дверь в мир новых больших возможностей, ответственных решений и амбициозных планов говорится и в приветствии Президента, которое Александр Лукашенко направил сегодняшним выпускникам.

Вместо букетов у ребят в руках сегодня ...учебники, фасуя их по аккуратным стопочкам, они шутят: вот что отличает лицеистов – тяга к знаниям до последней учебной минуты. Но все же это скорее повод еще раз что-то сделать вместе.

Сегодня они, кажется, внимательнее, чем обычно, друг к другу. Выпускники 12 классов лицея БГУ еще два года назад друг друга не знали, а сегодня считают себя одной семьей.

Евгения Далидчик, выпускница лицея БГУ:

Лицей – это одно большое воспоминание. И на ряду с тем, что будет сегодня, я помню свой первый день. Мы пришли в лицей уже сформированными личностями и дали друг другу очень многое.





Мария Позняк признается: больше всего скучать будет по лицейским традициям – красивым, но и весьма практичным. Девушка собирается поступать на факультет международных отношений, а там уж точно знание языков оценят.





Мария Позняк, выпускница лицея БГУ:

Каждый класс придумывает сам себе ленты и это лицейская традиция. Нам было достаточно недели, чтобы понять, что мы одна семья и что мы все очень любим друг друга.





И каждому из членов этой семьи предстоит пройти через ряд испытаний вместе, прежде чем они разлетятся по своим новым альма-матер. Выпускные экзамены начнутся в первый день лета, но пока праздник.

Виктория Вдовина, выпускница лицея БГУ:

Мы еще не осознали, что происходит, что выпускаемся из лицея. Мне кажется, что станет грустно, но чуть-чуть попозже. А пока что очень хорошо, как будто день рождения у кого-то.







Алёна Сырова, СТВ:

Вот так во всех уголках Беларуси ребята уверено шагают во взрослую жизнь, кто-то с улыбкой, кто-то со слезами на глазах, но абсолютно все с полным ощущением того, что в их жизни все будет хорошо.

Под звон монет они покидают стены родного училища. Многовековая традиция, без которой не обходится ни один выпускной тех, кто учится военному делу. В числе полусотни кадетов – Андрей Мельников.

Андрей Мельников, выпускник Витебского кадетского училища:

Если говорить о самых запоминающихся моментах, наверное, это республиканский бал молодежи, который в этом году проводился в первый раз во Дворце Независимости в Минске. Там я увидел главу нашего государства. Получил возможность сфотографироваться с «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич. Ну и, наверное, одним из таких же запоминающихся событий здесь является последний звонок.

Вице-сержант Мельников – победитель национальных и международных научных конференций, призер белорусской олимпиады по истории, лауреат нескольких специальных премий, а для них просто любимый сын, который твердо решил продолжить дело отца майора МВД, сегодня, кружась в традиционном выпускном вальсе, растрогал родителей.

Оксана Мельникова, мать выпускника Витебского кадетского училища:

Сердце прямо переполняет радость и гордость. И я горжусь, что у меня муж и сын такие защитники. Я чувствую себя очень защищенной за ними. Кадетское училище дает очень многое детям.

Особенным стал этот выпускной для и Евгения Гайко. Неделю назад по пути в школу он стал свидетелем дерзкого ограбления. Ни минуты не раздумывая, мальчик бросился на крики о помощи.

Евгений Гайко, выпускник СШ №8 Витебска:

Сначала я думал, что это влюбленная парочка и шутят друг с другом. Но я смотрю, она кричит: «Помогите». Смотрю, он выдергивает у нее сумку и побежал. Я побежал за ним.

В тот момент Евгений даже не предполагал, что о поступке, который он совершил накануне, будет говорить вся школа. А на прощальной линейке ему пожмет руку лично главный полковник Витебской области.

Михаил Гриб, начальник УВД Витебского облисполкома:

Это последний класс. Я думаю, какие-то выводы он сам для себя сделал. Но вот такие поступки таких молодых людей, мужественные, конечно же. Мы будем ждать и рады будем видеть у себя в правоохранительной деятельности.

Бесстрашие – это, наверное, отличительная черта всех выпускников. Екатерина Данькова пока еще гимназистка, об экзаменах переживает меньше, чем о выпускном вальсе. С самого утра она выутюживает платье и накручивает локоны. Но волнуется сегодня, наверное, больше мама.

Елена Данькова, мама выпускницы могилевской гимназии №3:

Очень волнительный день. Только вчера за ручку мы с папой привели в гимназию своего малыша, а сегодня это уже самостоятельная девушка, личность. Стоит на пороге экзаменов, поступления.

Круглая отличница, победительница олимпиад и без пяти минут золотая медалистка. С первого класса Екатерина подружилась с математикой и английским – решила быть экономистом, говорит, эта профессия в ее характере. Ведь даже вальсирует она особенно старательно.

Екатерина Данькова, выпускница могилёвской гимназии №3:

Я не переживаю по поводу экзаменов, потому что я уверена в себе и своих знаниях. Волнительны эти мероприятия, как последний звонок, выпускной, потому что тяжело расставаться с друзьями, учителями.