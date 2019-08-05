Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра

Новости Беларуси. На Фатинском заливе в Могилёве начались масштабные работы по спасению водоёма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель специалистов, которые здесь работают уже несколько дней, не допустить превращения затоки Днепра в болото.

Для этого сюда по водным артериям из Гомельской области пригнали спецтехнику. Земснаряд, который состоит из понтонов и пульпопровода, работает по принципу пылесоса. Забирает со дна илистое содержимое и перекачивает его в специальные бассейны.

Это естественные земляные фильтры, которые оставляют у себя на поверхности весь мусор. А очищенная вода возвращается в залив.

Константин Тепляков, заместитель председателя Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Эти работы проводятся для улучшения биологоэкологического состояния этих заток. Это работа не одного дня, она будет выполняться до ноября-декабря. Мы должны получить нормальную затоку с оптимальной глубиной. С нормальным сообщением с руслом реки Днепр.

Проведённые работы помогут улучшить среду обитания для рыбы. Ведь затоки Днепра не только украшают город. Это и хорошее место для нереста. Ловил рыбу сетью и сразу солил. Житель Гомеля организовал нелегальный промысел рыбы Если бы меры не были приняты, городу могла грозить экологическая катастрофа. Вмешаться в ситуацию просили сами могилевчане.

Юрий Хлань, рыбак:

Чистят каждый день. Проблема, что заросло все. Сейчас трава посредине залива. Считают нужно чистить – пусть чистят, самому приятно, не по болоту ж ходить. Оно вообще зарастет все, если не будет ничего, рельеф изменился.