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Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра

05 августа 2019 08:14
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Новости Беларуси. На Фатинском заливе в Могилёве начались масштабные работы по спасению водоёма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель специалистов, которые здесь работают уже несколько дней, не допустить превращения затоки Днепра в болото.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -1

Для этого сюда по водным артериям из Гомельской области пригнали спецтехнику.

Земснаряд, который состоит из понтонов и пульпопровода, работает по принципу пылесоса. Забирает со дна илистое содержимое и перекачивает его в специальные бассейны.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -4

Это естественные земляные фильтры, которые оставляют у себя на поверхности весь мусор. А очищенная вода возвращается в залив.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -7

Константин Тепляков, заместитель председателя Могилёвского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Эти работы проводятся для улучшения биологоэкологического состояния этих заток. Это работа не одного дня, она будет выполняться до ноября-декабря. Мы должны получить нормальную затоку с оптимальной глубиной. С нормальным сообщением с руслом реки Днепр.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -10

Проведённые работы помогут улучшить среду обитания для рыбы. Ведь затоки Днепра не только украшают город. Это и хорошее место для нереста.

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Если бы меры не были приняты, городу могла грозить экологическая катастрофа. Вмешаться в ситуацию просили сами могилевчане.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -13

Юрий Хлань, рыбак:
Чистят каждый день. Проблема, что заросло все. Сейчас трава посредине залива. Считают нужно чистить – пусть чистят, самому приятно, не по болоту ж ходить. Оно вообще зарастет все, если не будет ничего, рельеф изменился.

Не допустить превращения в болото. Могилевчане спасают затоки Днепра -16

О результатах можно будет судить уже весной, когда в залив зайдет рыба на нерест.

# Водоемы Беларуси # общество # Константин Тепляков # Фотофакт

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