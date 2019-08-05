Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest

Новости Беларуси. В Минске прошёл самый яркий фестиваль лета – ColorFest. Он собрал сотни людей, которые в этот день явно не боялись испачкаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаемый момент, ради чего и собираются посетители, – массовый залп краски. Разноцветное облако создают сами участники, подбрасывая краску в небо, которая потом оседает на лица и одежду.

Анастасия Догиль, участница фестиваля:

Я сюда пришла раз в пятый уже. Здесь очень весело, красками обсыпаются. Можно найти новых друзей. Музыка – потанцевать, попеть можно. Одежды не жалко, краска очень легко отстирывается.

Вероника Конотопова, участница фестиваля:

Отлично, классно! Действительно, можно отдохнуть и повеселиться. Вот, пришли пораньше, сходили на аттракционы.