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Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest

05 августа 2019 08:44
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Новости Беларуси. В Минске прошёл самый яркий фестиваль лета – ColorFest. Он собрал сотни людей, которые в этот день явно не боялись испачкаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-1

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-3

Ожидаемый момент, ради чего и собираются посетители, – массовый залп краски. Разноцветное облако создают сами участники, подбрасывая краску в небо, которая потом оседает на лица и одежду.

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-6

Анастасия Догиль, участница фестиваля:
Я сюда пришла раз в пятый уже. Здесь очень весело, красками обсыпаются. Можно найти новых друзей. Музыка – потанцевать, попеть можно. Одежды не жалко, краска очень легко отстирывается.

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-9

Вероника Конотопова, участница фестиваля:
Отлично, классно! Действительно, можно отдохнуть и повеселиться. Вот, пришли пораньше, сходили на аттракционы.

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-12

Цвет настроения – разный. В Минске прошёл фестиваль ColorFest-14

Фестиваль красок популярен во многих странах. В Беларуси его проводят ежегодно в разных городах.

# Молодежные фестивали # общество # Анастасия Догиль # Вероника Конотопова # Фотофакт

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