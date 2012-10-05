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Общежитие гостиничного типа открылось после реконструкции на улице Щорса в Минске

05 октября 2012 17:35
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Новости Беларуси. Студенческое новоселье. Общежитие гостиничного типа открылось после реконструкции на улице Щорса. Обновленное здание примет больше 200 жителей – слушателей Академии управления при Президенте. Все комнаты пятиэтажного корпуса оборудованы с максимальным комфортом.

Вторая очередь ремонта намечена на следующий год. В корпусе откроются спортивный комплекс, бассейн и баня, сообщили в программе «Столичные подробности».

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мощный жилищно-спортивный комплекс, который, безусловно, поднимет не только настроение, но и укрепит здоровье нашим и слушателям, и студентам, которые здесь должны проживать.

# общество # Общежития в Минске # Фотофакт

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