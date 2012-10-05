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Копия Будславской иконы Божьей Матери 5 октября прибыла в Минск

05 октября 2012 17:09
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Новости Беларуси. Сотни верующих собрались в Архикафедральном костеле. Вечером 5 октября в Минск прибыла копия Будславской иконы Божьей Матери. Столица стала первым пунктом в паломничестве святыни по Беларуси.

В главном католическом храме копия иконы пробудет до 14 октября, а затем отправится в приход Святого Иоанна Крестителя в Серебрянке. За время паломничества копия святыни побывает в наиболее крупных приходах всех четырех епархий.

Сама Будславская икона Божьей Матери – одна из наиболее почитаемых католической церковью и славится чудодейственной силой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:
У наступным годзе мы святкуем 400-годдзе прыбывання гэтага абраза ў Будславе. І гэта копія таксама знаходзіцца ў працэссе і пад час будслаўскіх урачыстасцяў.
Мы перанясем на руках гэты абраз з Даўгінава ў Будслаў.

Прихожане:
Это икона для всей семьи многое значит. Потому что это значимая вещь.

Мы знаем, что в жизни есть чудеса. Ждем их от этой иконы.

# общество # Религия # Фотофакт # Тадеуш Кондрусевич # Иконы

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