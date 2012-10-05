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Мобильный каток возле минского Дворца спорта начнет работать с 10 утра 6 октября. Первые 3 сеанса бесплатны

05 октября 2012 17:26
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Новости Беларуси. Возле Дворца спорта наступила зима. 5 октября здесь идет подготовка к открытию мобильного катка. Ледовое шоу с участием минчан начнется уже 6 октября в 10 утра, сообщили в программе «Столичные подробности».

Чтобы кататься здесь как сыр в масле, специалисты за неделю до старта начали проверять технику. А потом и наваривать лед.

Сергей Юхновец, начальник ФОЦ «Мобильный каток»:
Идет варка, затем специальные комбайны выходят на лед, полируют еще раз, чтобы лед дал усадку. Мы уже готовы, трубки закрыты.

В первый рабочий день вспомнить элементы фигурного катания или овладеть ими можно будет бесплатно на протяжении трех дневных сеансов.

# общество # Развлечения

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