Молодежный проект «10 идей для Мядельщины» стартовал в курортном районе

Новости Беларуси. «10 идей для Мядельщины». Молодежный проект стартовал в курортном районе. Смысл – найти интересные проекты для реализации. Заявку от инициативной молодежи принимаются по четырем номинациям. Гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, семья, экономическое развитие.

С первых дней молодежь активна. Поступило уже перестали за 10 идей. Например, благоустройство зоны отдыха в самом центре Мяделя. По замыслам молодежи, здесь предполагают установить скамейки, беседки, качели. Все из экологически чистого материала – дерева.

Добраться до места отдыха можно будет только по воде. Уже подготовлен специальный катер. Итоги конкурса подведут в начале следующего года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Красовская, первый секретарь Мядельского районного комитета БРСМ:

Идеи, которые нам досылают и будут досылать, конечно, направлены на социально-экономическое развитие нашего региона, нашего края. В первую очередь, как уже показывает практика, в подобных творческих конкурсах наиболее активное участие принимает учащаяся молодежь. Поэтому именно от этой категории мы ждем наиболее интересных идей.

Екатерина Якубовская, участница творческого конкурса «10 идей для Мядельщины»:

У нас, как у молодых работников гимназии, возникла идея создать патриотический класс. Класс, где будут учиться мальчики в возрасте 13-14 лет. Наибольшее внимание, кроме изучения всех предметов, будет уделяться гражданско-патриотическому воспитанию.

Эту идею мы вынашивали достаточно давно. Но не было повода высказать эту идею. А здесь организовали такой конкурс.