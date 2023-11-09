Общежитие, детские сады и арена для гимнастов. Рассказываем, какие объекты открылись в Минске к 7 ноября

За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Детские сады, студенческое общежитие, арена для гимнастов. Более 100 лет накануне дня Октябрьской революции в Минске открывают новые социальные объекты. Марафон нынешнего года не сбавил обороты.