Общежитие, детские сады и арена для гимнастов. Рассказываем, какие объекты открылись в Минске к 7 ноября
За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Детские сады, студенческое общежитие, арена для гимнастов. Более 100 лет накануне дня Октябрьской революции в Минске открывают новые социальные объекты. Марафон нынешнего года не сбавил обороты.
Эти кольца славы теперь имеют гораздо больше шансов стать олимпийскими. Здание СДЮШОР по спортивной гимнастике – теперь современный спортивный объект, где будущим чемпионам есть где развернуться и допрыгнуть до пьедесталов международных соревнований благодаря созданным условиям. Модернизацию провели в кратчайшие сроки. До этого будущим звездам спортивной гимнастики приходилось ютиться в других залах.
Елена Скрипель, председатель ОО «Белорусская ассоциация гимнастики»:
Школа была не в очень хорошем виде, мы очень были опечалены. Было несколько попыток это сделать. И потом волевым решением была принята правильная дорога. В правильном направлении и в короткие сроки.
В школе сделали косметический ремонт как снаружи, так и внутри. Усилили фундамент и стены. Прилегающую территорию благоустроили. Обновленный фасад здания украсили стилизованными гимнастическими кольцами.
Диана Головач, корреспондент:
Помимо спортивной подготовки, одно из слагаемых успеха – это хорошее гимнастическое оборудование. Его в центре полностью заменили. Уже совсем скоро на нем будут заниматься будущие чемпионы.
Подробности в видео.