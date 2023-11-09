«Предусматриваются бассейны, спортивные залы». Как выглядят современные детские сады в Минске?

За Беларусью прочно закрепился имидж страны, где нет коррупции, где каждый чиновник служит интересам людей, каждый человек может рассчитывать на поддержку государства. Мы социально-ориентированная страна, где приоритет в строительстве – это жилье для нуждающихся, детские сады, школы, спортивные объекты, больницы и поликлиники – все, что дает нам возможность ни в чем не нуждаться. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Константин Беловец, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Минскстрой»:

Государственное производственное объединение объединяет 14 строительных организаций, общая численность – 18 тысяч работников. Сфера нашей деятельности охватывает всю область строительства, но в основном мы реализуем задачи, поставленные городом, по строительству жилья для нуждающихся (улучшение жилищных условий), для многодетных семей, а также строительство социальных объектов. По итогам 10 месяцев нашими организациями по жилищному строительству введено 23 объекта, общая площадь – 186 тысяч метров квадратных. До конца года планируем ввести еще 7 объектов площадью 75 тысяч метров квадратных. Сдано 4 детских садика на 230 мест.

Екатерина Забенько, СТВ:

По поводу детских садов, последние два знаковые объекта, которые были введены недавно, – это в Смолевичах и Новинках. Проекты типовые, но они пришлись по душе.