Общественный транспорт в Жодино будет электрическим. Проект реализуют к концу 2026-го

Новости Беларуси. Общественный транспорт в Жодино будет электрическим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

МАЗ поставит в город электробусы для замены дизельных автобусов. Такой вид транспорта экологические из-за отсутствия вредных выбросов. Также преимущество в маневренности и возможности поехать по любой улице вне зависимости от контактной сети. Перед этим необходимо провести подготовительные работы. В Жодино будет проведена реконструировать электросети.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Переход на электротранспорт – это одна из частей концепции переход к концепции умного города. Поэтому и те же автобусные остановки, они должны быть умные. С наличием Wi-Fi при необходимости, USB-разъемов.