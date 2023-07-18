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Общественный транспорт в Жодино будет электрическим. Проект реализуют к концу 2026-го

18 июля 2023 16:54
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Новости Беларуси. Общественный транспорт в Жодино будет электрическим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Общественный транспорт в Жодино будет электрическим. Проект реализуют к концу 2026-го-1

МАЗ поставит в город электробусы для замены дизельных автобусов. Такой вид транспорта экологические из-за отсутствия вредных выбросов. Также преимущество в маневренности и возможности поехать по любой улице вне зависимости от контактной сети. Перед этим необходимо провести подготовительные работы. В Жодино будет проведена реконструировать электросети.

Общественный транспорт в Жодино будет электрическим. Проект реализуют к концу 2026-го-4

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:
Переход на электротранспорт – это одна из частей концепции переход к концепции умного города. Поэтому и те же автобусные остановки, они должны быть умные. С наличием Wi-Fi при необходимости, USB-разъемов.

Общественный транспорт в Жодино будет электрическим. Проект реализуют к концу 2026-го-7

Сейчас автопарк города обслуживает около 20 единиц транспорта. Проект по переводу на электробусы планируют реализовать к концу 2026 года.

# Общественный транспорт # общество # Дмитрий Заблоцкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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