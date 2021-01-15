Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

Новости Беларуси. Коммунальные организации Минска перешли на особый график работы в связи с усилением морозов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты контролируют исправную подачу тепла, воды и электроэнергии.

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в жилфонде созданы 46 аварийно-восстановительных бригад. Дежурить они будут круглые сутки.

Также в Минске приостановили плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций. Своевременно коммунальщики убирают снег с кровель домов и сбивают сосульки. Таких опасных объектов более 1 800.