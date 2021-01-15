Прямой эфир

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться

15 января 2021 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Коммунальные организации Минска перешли на особый график работы в связи с усилением морозов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Специалисты контролируют исправную подачу тепла, воды и электроэнергии.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться-1

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в жилфонде созданы 46 аварийно-восстановительных бригад. Дежурить они будут круглые сутки.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться-4

Также в Минске приостановили плановые раскопки, чтобы избежать риска повреждения коммуникаций. Своевременно коммунальщики убирают снег с кровель домов и сбивают сосульки. Таких опасных объектов более 1 800.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться-7

Вячеслав Батура, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам Минского городского жилищного хозяйства:
Также по нашим большим предприятиям (это УП «Минскводоканал», УП «Минсккоммунтеплосеть», «Городская аварийная служба») тоже штатных 93 аварийно-восстановительные бригады в количестве 245 человек на этот период будут задействованы для решения сложившихся ситуаций.

Общественный транспорт в Минске во время морозов будет дополнительно обогреваться-10

Готовы к морозам и автопарки. Создан запас топлива для надежной работы наземного общественного транспорта. Также дополнительно будут обогреваться и салоны.

Читайте также:

Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы из-за резкого похолодания

Температура будет падать с каждым часом. Синоптики предупреждают о похолодании до -30 градусов и даже ниже

В Беларусь придут крещенские морозы? Поговорили с синоптиком

# Погода в Беларуси # общество # Вячеслав Батура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины
15 января 2021 15:20

Юлия Артюх: Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единства. В нём нет места ненависти и злости, мы все едины

Игуменья Гавриила в день похорон митрополита Филарета: «Я думаю, что Владыка неслучайно ушёл в это время»
15 января 2021 15:08

Игуменья Гавриила в день похорон митрополита Филарета: «Я думаю, что Владыка неслучайно ушёл в это время»

Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»
15 января 2021 15:02

Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»