Водителям на заметку! В Беларуси занялись ремонтом мостов и путепроводов

В нашей стране большинство мостов возвели еще в советские годы. Эти сооружения были рассчитаны на другую нагрузку и интенсивность пользования и, конечно, сильно износились. Время от времени их ремонтировали, но этого было явно недостаточно, чтобы поддерживать жизнеспособность конструкций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столкнувшись с проблемой лицом к лицу, в Беларуси взялись за масштабную реконструкцию путепроводов и мостов. В этом году в планах отремонтировать 4,5 тысячи погонных метров. На это выделены средства из госбюджета.

В Беларуси активно ремонтируют мосты. Этот, в деревне Забашевка, отправляем в последний путь. Завтра, 18 декабря, его закрывают на полугодовой капитальный ремонт. Так что транспорту приготовиться к объезду!

Валерий Белоусов, житель Борисова:

В направлении Березино 2 года назад провалился мост, с опоры упал. Ездили сюда, через Забашевичи. А как-то года два назад вообще перила этого моста упали. Потому что давно не ремонтировался уже. А это привет из Чаусов. Сюда уже пришли строители и техника.

Всем привет, с вами Чаусы. Хочу вам снять контентчик насчет нашего моста. Здесь наши мужчинки работают, делают нам красоту. Спасибо большое, мальчики, что вы о нас заботитесь. Эстетические процедуры проводят сразу на двух мостах в микрорайоне Заречье. К их реконструкции приступили еще месяц назад. Временные неудобства перекрыли пуском дополнительных автобусов, наладили пешеходную связь. Результат переделки можно будет увидеть 1 сентября.

Ольга Кепина, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Чаусского районного исполнительного комитета:

Построены были в 80-х годах, ни разу не реконструировались. Первоначально строились для организации пешеходного движения. В связи с тем, что в период эксплуатации транспортное движение также осуществлялось, возникла необходимость в их расширении. Указом Президента в декабре 2022 года было выделено финансирование в объеме 2 миллиона рублей на проведение реконструкции.

От глубинки до столичных переделок. Минские путепроводы тоже изрядно поизносились, недуг принялись лечить.

Оксана Семашко, корреспондент:

На Московской – Чкалова ремонтируют так, что аж под ногами дрожит бетон. Ощущения, конечно, непередаваемые. И все ради нашей безопасности, комфорта и красоты, что мы сможем оценить уже в следующем году. Ну, а мне хочется дать «пять» нашим мостостроителям.

О, как крепко!

Андрей Буримский, водитель экскаватора-погрузчика предприятия «Гордорстрой»:

День и ночь работаем, стараемся, чтобы было комфортно и красиво.

Среди прорабов и цифровой сотрудник, он точно не проморгает. Видеоконтроль – на всех стройплощадках.