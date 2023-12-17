Водителям на заметку! В Беларуси занялись ремонтом мостов и путепроводов
В нашей стране большинство мостов возвели еще в советские годы. Эти сооружения были рассчитаны на другую нагрузку и интенсивность пользования и, конечно, сильно износились. Время от времени их ремонтировали, но этого было явно недостаточно, чтобы поддерживать жизнеспособность конструкций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Столкнувшись с проблемой лицом к лицу, в Беларуси взялись за масштабную реконструкцию путепроводов и мостов. В этом году в планах отремонтировать 4,5 тысячи погонных метров. На это выделены средства из госбюджета.
В Беларуси активно ремонтируют мосты. Этот, в деревне Забашевка, отправляем в последний путь. Завтра, 18 декабря, его закрывают на полугодовой капитальный ремонт. Так что транспорту приготовиться к объезду!
Валерий Белоусов, житель Борисова:
В направлении Березино 2 года назад провалился мост, с опоры упал. Ездили сюда, через Забашевичи. А как-то года два назад вообще перила этого моста упали. Потому что давно не ремонтировался уже.
А это привет из Чаусов. Сюда уже пришли строители и техника.
Всем привет, с вами Чаусы. Хочу вам снять контентчик насчет нашего моста. Здесь наши мужчинки работают, делают нам красоту. Спасибо большое, мальчики, что вы о нас заботитесь.
Эстетические процедуры проводят сразу на двух мостах в микрорайоне Заречье. К их реконструкции приступили еще месяц назад. Временные неудобства перекрыли пуском дополнительных автобусов, наладили пешеходную связь. Результат переделки можно будет увидеть 1 сентября.
Ольга Кепина, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Чаусского районного исполнительного комитета:
Построены были в 80-х годах, ни разу не реконструировались. Первоначально строились для организации пешеходного движения. В связи с тем, что в период эксплуатации транспортное движение также осуществлялось, возникла необходимость в их расширении. Указом Президента в декабре 2022 года было выделено финансирование в объеме 2 миллиона рублей на проведение реконструкции.
От глубинки до столичных переделок. Минские путепроводы тоже изрядно поизносились, недуг принялись лечить.
Оксана Семашко, корреспондент:
На Московской – Чкалова ремонтируют так, что аж под ногами дрожит бетон. Ощущения, конечно, непередаваемые. И все ради нашей безопасности, комфорта и красоты, что мы сможем оценить уже в следующем году. Ну, а мне хочется дать «пять» нашим мостостроителям.
Андрей Буримский, водитель экскаватора-погрузчика предприятия «Гордорстрой»:
День и ночь работаем, стараемся, чтобы было комфортно и красиво.
Среди прорабов и цифровой сотрудник, он точно не проморгает. Видеоконтроль – на всех стройплощадках.
Оно позволяет не контролировать качество, а по крайней мере своевременность выполнения, способов выполнения. А качество уже, конечно, проверяется непосредственно при присутствии на конкретном объекте конкретного человека.
Поэтапный ремонт с чередованием движения по полосам – тенденция возрождения путепроводов в современных городах. Это быстро, не раздражает, да и общественный транспорт ходит без колоссальной нагрузки.
Подробности в видеоматериале.