Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?

В завершении программы «Неделя» – о самой доброй и душевной предновогодней традиции, которая зародилась в Беларуси более четверти века назад.

«Наши дети» – настоящий марафон добра, который несет подарки, радость и поздравления в детские дома, больницы, приемные семьи. Словом, праздник приходит ко всем, кто в такие дни особенно нуждается во внимании, заботе и душевной теплоте.