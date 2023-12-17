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Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?

17 декабря 2023 17:48
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В завершении программы «Неделя» – о самой доброй и душевной предновогодней традиции, которая зародилась в Беларуси более четверти века назад.

Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?-1

«Наши дети» – настоящий марафон добра, который несет подарки, радость и поздравления в детские дома, больницы, приемные семьи. Словом, праздник приходит ко всем, кто в такие дни особенно нуждается во внимании, заботе и душевной теплоте.

Марафону добра «Наши дети» более четверти века. О чём мечтают юные белорусы?-4

Кроме маленьких белорусов, в преддверии Нового года гостинцы и поздравления ждут и пожилых людей, которые в силу жизненных обстоятельств лишены поддержки и любви близких и родных.

Подробности в видеосюжете.

# Благотворительная акция # общество

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