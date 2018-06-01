«Здание с хорошим таким смыслом»: в честь праздника пограничникам провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. К 100-летию пограничной службы лучшим из лучших подарили по-настоящему запоминающийся подарок – экскурсию по Дворцу Независимости. Всего пригласили более полусотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости смогли пройтись по главным залам и осмотреть те места, где без преувеличения пишется история страны. Зеленый зал, где проходила знаменитая встреча «нормандской четверки», Каминный – для общения тет-а-тет, музей и даже зимний сад.

Здесь проходят переговоры с мировыми лидерами и зарубежными делегациями, вручают госнаграды и поздравляют наших именитых олимпийцев, проводят пресс-конференции для мировых СМИ. Несмотря на привычную сдержанность, гости не выпускали телефоны из рук.

Виталий Крез, заместитель начальника управления – начальник отдела управления связи Государственного пограничного комитета Беларуси:

Красиво – раз. Все говорят, что это сделано руками белорусов, в Беларуси. Впечатления хорошие. Находясь здесь понимаешь, что тоже где-то становишься частичкой исторических событий, которые происходили здесь.

Роман Волосников, старший офицер управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси:

Взяли с собой фотоаппарат, чтобы, когда будем ходить по залам, сфотографировать офицеров, сфотографировать места, где Президент принимал крупные делегации.

Александр Макаревич, начальник управления кадров Государственного пограничного комитета Беларуси:

Поражает буквально все. За столь короткие сроки построили такое здание с хорошим таким смыслом. Раритетные какие-то вещи, узоры, стиль, в котором все исполнено.