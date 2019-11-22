Александр Лукашенко: без зарплаты ни черта не будет, вы ни с кем не договоритесь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое решение – двигайтесь этим путем. До Нового года четко должна быть управленческая структура, как я сказал. 39 хозяйств вместо 21? Хорошо, я не против, если он «за». Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны. Не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. В скобках пишите, называйте их. Это сырьевые зоны.

Как уж продвинут у нас Мошенский в «Савушкином продукте», так у нас никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо чего-то там создать. Наоборот, нет: «Я напрямую», – говорит, – «с молокозавода управляю этими хозяйствами». Нет, тут надо что-то нагромоздить. Он за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тех, которых он оставил, он им платит. Без зарплаты ни черта не будет. Вы ни с кем не договоритесь.