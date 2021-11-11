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Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!»

11 ноября 2021 08:50
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1 ноября в Беларуси стартовала республиканская акция МЧС под названием «Не прожигай свою жизнь!» Какие мероприятия пройдут в рамках кампании и какова их цель?

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -1

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
С 1 по 30 ноября в 2021 году мы привлекаем внимание населения к проблеме гибели людей от пожаров. Зачастую статистика показывает, что неосторожное обращение с огнем при курении, нередко в состоянии алкогольного опьянения является наиболее распространенной причиной пожаров и трагических последствий в жилом фонде. Именно поэтому в очередной раз работники МЧС и другие структуры помогают нам напомнить о безопасном поведении.

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -4

Акция проходит в три этапа. Первый продлится с 1 по 12 ноября. В этот период сотрудники МЧС уделят особое внимание работникам промышленных предприятий и пожилым гражданам. Спасатели расскажут о типичном портрете погибшего на пожаре, приведут цифры статистики и предложат поучаствовать в викторинах и конкурсах. Такой интерактив направлен на пропаганду здорового образа жизни и безопасного поведения.

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -7

Ольга Мельченко:
Второй этап акции проходит с 15 по 25 ноября. Здесь мы делаем упор на другую возрастную категорию. Речь идет о студентах. Поэтому в учреждениях образования – вузах, ссузах – мы будем разговаривать с подрастающим поколением, беседовать с ними, проводить различного рода интерактивы. В том числе в рамках этого этапа акции мы будем общаться и с людьми, которые злоупотребляют спиртными напитками и нередко ведут асоциальный образ жизни. Это та категория граждан, которые наиболее подвержены таким происшествиям.

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -10

Завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь!» пройдет с 26 по 30 ноября на открытых площадках страны. Всех участников ожидает яркая программа «Шоу без сигарет», интеллектуальные игры, тематические фотосессии и буклеты. Организаторы обещают, что будет интересно.

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -13

Ольга Мельченко:
Также в рамках акции работники МЧС обращают внимание и на другие причины, которые способствуют возникновению не только пожаров, но и других чрезвычайных ситуаций. К примеру, речь идет о травматизме. Нередко дети являются пострадавшими в различных ситуациях. Это не только в Минске, но и в других регионах страны. Поэтому, безусловно, мы обращаем внимание родителей на то, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, обучали их правилам безопасного поведения, были для них авторитетом и примером.

Общение с подростками, «Шоу без сигарет» и фотосессии. МЧС проводит акцию «Не прожигай свою жизнь!» -16

Обязательно напомните чаду о правилах безопасности. Хорошим подспорьем в обучении станут и фильмы: «Недетские игры» и «СуперМама» в двух частях. Картины покажут реальные примеры и визуально напомнят о том, как себя нужно вести, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Анна Витковская # Фотофакт

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