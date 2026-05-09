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Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси

09 мая 2026 10:36
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Сегодня, 9 Мая, мы помним каждого! Мы склоняем головы перед теми, кто шагнул в бессмертие, защищая родную землю ради нашего права на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси-2

Ровно в полдень улицы городов заполнила тишина, в которой бились миллионы сердец – в такт великому подвигу советского народа. Эта минута молчания – наш священный долг перед павшими. Мы проносим сквозь десятилетия память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир. Скорбное эхо метронома – вечный пульс нашей благодарности и бессмертного подвига.

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# День Победы

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