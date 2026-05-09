Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси

Сегодня, 9 Мая, мы помним каждого! Мы склоняем головы перед теми, кто шагнул в бессмертие, защищая родную землю ради нашего права на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 9 Мая, мы помним каждого! Мы склоняем головы перед теми, кто шагнул в бессмертие, защищая родную землю ради нашего права на жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно в полдень улицы городов заполнила тишина, в которой бились миллионы сердец – в такт великому подвигу советского народа. Эта минута молчания – наш священный долг перед павшими. Мы проносим сквозь десятилетия память о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир. Скорбное эхо метронома – вечный пульс нашей благодарности и бессмертного подвига.
«Отдать дань уважения всем погибшим в годы войны». Пообщались со школьниками, которые несут Почетную Вахту Памяти.