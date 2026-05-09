Общенациональная минута молчания прошла в Беларуси

«23 июня Минска уже не было» – коренной житель столицы вспомнил первые дни Великой Отечественной

«Я коренной житель Минска. Мне было 13 лет. 1928-го года рождения. Я с матерью, Минск уже был разрушен. Первый день не бомбили, 22 июня, а 23-го уже Минска не было. Все разрушено, кроме некоторых зданий».