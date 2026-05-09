«Отдать дань уважения всем погибшим в годы войны». Пообщались со школьниками, которые несут Почетную Вахту Памяти

День Великой Победы – символ вечной благодарности тем, кто не пожалел своей жизни ради свободы и мира. Особое место в сохранении исторической памяти занимает Почетная Вахта, которую уже более 40 лет несут юноши и девушки на площади Победы в городе-герое Минске.

Сергей Быков, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска: Каждый учебный год с сентября по май по установленному графику определенные учреждения образования определяются для несения Почетной Вахты Памяти. Категория учащихся – 8-11-е классы. Я работаю здесь уже 19-й год как руководитель Поста № 1. Всегда всем говорю: ребята, здесь вы стоите не для красоты, самая главная задача, для чего мы здесь стоим, отдать дань уважения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Школьники проходят строгий отбор. Претендент должен иметь высокий средний балл и примерное поведение. Однако главный критерий – ответственность перед нашей историей. Кроме теории, ребята проходят строевую и физическую подготовку, необходимую для достойного несения караульной службы. Это тренировки по шагу и стойке, умение действовать слаженно и безупречно в любых условиях.

Софья Гамолко, учащаяся средней школы № 161 г. Минска:

Когда мне предложили поучаствовать, я сразу согласилась, потому что уважаю историю своей страны. Для меня это отличный способ поблагодарить своих погибших прадедушек и всех участников Великой Отечественной войны, благодаря которым мы сейчас живем в независимой стране под мирным небом.

С момента основания Почетной Вахты Памяти тысячи школьников прошли через этот строгий, но почетный отбор и продолжают нести службу, сохраняя память о героях.