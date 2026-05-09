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В Белгидромет рассказали о погоде на 9 Мая

09 мая 2026 09:56
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В Белгидромет рассказали о погоде на 9 Мая-0

В Белгидромет информировали, что 9 Мая по республике будет облачно, в ряде районов пройдут дожди и грозы. Максимально температура воздуха прогреется до +6°С на севере страны и до +18°С на юго-востоке. Ветер – умеренный переменных направлений, местами порывистый, на севере возможны сильные порывы.

В столице – облачность с вероятностью осадков 90%, температурный режим в утренние часы составит +8..+9°С, в дневное время +9..+11°С, вечером ожидается +7..+9°С. Ветер – переменных направлений от умеренного до порывистого.

# Погода в Беларуси

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