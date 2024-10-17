Запрет на добычу полезных ископаемых в Антарктиде может быть пересмотрен в 2048-м
Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.
«Кладовая человечества», «секретный сейф Земли» – какие только эпитеты не используют, чтобы охарактеризовать богатейшие в планетарном масштабе ресурсы, которыми обладает Антарктида. Правда, есть одно «но». И это ледяное «но» толщиной около трех километров. А под ним действительно несметные запасы каменного угля, железной руды, меди, цинка, никеля, свинца, однако наибольший интерес для большинства стран представляют запасы нефти и газа.
Точные их объемы неизвестны, однако в одном только регионе моря Росса – это австралийский сектор – содержится около 50 миллиардов баррелей нефти и более 100 триллионов кубометров газа. Для сравнения, в богатейшей углеводородами России в три раза меньше. В общем, в недрах Антарктиды почти все известные миру полезные ископаемые, а в ее ледяном щите до 90 % всей пресной воды на земле.
А потому постоянный и всевозрастающий интерес к этому континенту вполне объясним. Правда, пока на территории Антарктики запрещается добыча любых ископаемых. Но этот запрет может быть пересмотрен уже в 2048-м. Тогда может начаться весьма серьезная битва за континент. Пока же Антарктида поделена виртуально – по меридианам до полюса. По принципу: кто ближе – тому и кусок. Реальный же раздел континента пока невозможен, однако многие эксперты и политики не исключают, что в будущем Антарктиду могут поделить самые влиятельные страны мира.
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