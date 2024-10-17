Запрет на добычу полезных ископаемых в Антарктиде может быть пересмотрен в 2048-м

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.

«Кладовая человечества», «секретный сейф Земли» – какие только эпитеты не используют, чтобы охарактеризовать богатейшие в планетарном масштабе ресурсы, которыми обладает Антарктида. Правда, есть одно «но». И это ледяное «но» толщиной около трех километров. А под ним действительно несметные запасы каменного угля, железной руды, меди, цинка, никеля, свинца, однако наибольший интерес для большинства стран представляют запасы нефти и газа.