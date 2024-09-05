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Общался, как со своим тестем – белорусский шеф-повар о первой встрече с Лукашенко

05 сентября 2024 16:23
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Общался, как со своим тестем – белорусский шеф-повар о первой встрече с Лукашенко-2

Леонид Могдалов, шеф-повар:
Я понимаю, кто стоит, с кем я разговариваю, очень серьезно, очень статусно. И немножко была нервозность. Но пообщавшись буквально 5-10 минут, я уже стою, разговариваю с Президентом и понимаю, себя ловлю на мысли, что это как с тестем своим. 

То есть это человек, как вот сейчас модно говорить и принято, человек с земли, который знает конкретно, о чем говорит, знает, за что говорит, знает, что он делает. Исходя из этого, вывод можно сделать, что это наш Президент, мой Президент. Человек слова, человек дела. 

# Интервью # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок

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