Занимаюсь продвижением социальных сетей – SMM-специалист рассказала о своей работе

Жизнь современного человека тесно связана с мобильными телефонами. Еще каких-нибудь лет 200 назад люди не имели понятия, что такое гаджеты. Однако с развитием технической цивилизации к нам пришли проблемы личностного характера. О том, как не уйти с головой в виртуальный мир и сохранить связь с реальностью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чем вы занимаетесь?
Екатерина Корольчук, фрилансер:
У меня SMM. Я занимаюсь продвижением социальных сетей, снимаю контент для клиентов.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Сами снимаете?
Екатерина Корольчук:
Да, в том числе сама снимаю. Отсюда мое экранное время может увеличиться до 15 часов в день. Провожу консультации по Instagram, TikTok. Сейчас это очень монетизированные платформы, все люди там развиваются, себя продвигают.
Подробности в видео.