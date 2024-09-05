Занимаюсь продвижением социальных сетей – SMM-специалист рассказала о своей работе

Жизнь современного человека тесно связана с мобильными телефонами. Еще каких-нибудь лет 200 назад люди не имели понятия, что такое гаджеты. Однако с развитием технической цивилизации к нам пришли проблемы личностного характера. О том, как не уйти с головой в виртуальный мир и сохранить связь с реальностью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

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