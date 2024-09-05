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Занимаюсь продвижением социальных сетей – SMM-специалист рассказала о своей работе

05 сентября 2024 15:08
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Жизнь современного человека тесно связана с мобильными телефонами. Еще каких-нибудь лет 200 назад люди не имели понятия, что такое гаджеты. Однако с развитием технической цивилизации к нам пришли проблемы личностного характера. О том, как не уйти с головой в виртуальный мир и сохранить связь с реальностью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Чем вы занимаетесь?

Занимаюсь продвижением социальных сетей – SMM-специалист рассказала о своей работе-2

Екатерина Корольчук, фрилансер:
У меня SMM. Я занимаюсь продвижением социальных сетей, снимаю контент для клиентов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Сами снимаете?

Екатерина Корольчук:
Да, в том числе сама снимаю. Отсюда мое экранное время может увеличиться до 15 часов в день. Провожу консультации по Instagram, TikTok. Сейчас это очень монетизированные платформы, все люди там развиваются, себя продвигают.

Подробности в видео.

# Работа # Михаил Свито # Алеся Лакина

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