Премьера фильма «Культурный код» прошла во всех регионах Беларуси

«Культурный код» на больших экранах. Премьера новой картины национальной киностудии прошла 5 сентября во всех регионах Беларуси. Она снята в документально-игровом жанре и знакомит зрителей с историей создания флага, герба и гимна нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные герои ленты – студенты выпускного курса академии искусств – получают творческое задание: снять для дипломной работы документальный фильм про государственные символы. Молодые люди амбициозны и горят желанием создать такое кино, которое соберет полные залы зрителей и покорит кинофестивали. В процессе съемок они находят ответы на главные вопросы: за что белорусы любят свою Родину и в чем состоит тот самый культурный код, который скрепляет всех нас в один народ.

Александр Лавриненко, генеральный директор предприятия «Гомелькиновидеопрокат»:

Что интересно, этот фильм ориентирован на молодежную аудиторию, он сделан молодой командой во главе со сценаристом и режиссером Кириллом Халецким, он сделан на нашей родной киностудии «Беларусьфильм». Авторы предприняли попытку нескучно рассказать о серьезном. И насколько это получилось, уже будут оценивать наши зрители.