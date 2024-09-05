Премьера фильма «Культурный код» прошла во всех регионах Беларуси
«Культурный код» на больших экранах. Премьера новой картины национальной киностудии прошла 5 сентября во всех регионах Беларуси. Она снята в документально-игровом жанре и знакомит зрителей с историей создания флага, герба и гимна нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные герои ленты – студенты выпускного курса академии искусств – получают творческое задание: снять для дипломной работы документальный фильм про государственные символы. Молодые люди амбициозны и горят желанием создать такое кино, которое соберет полные залы зрителей и покорит кинофестивали. В процессе съемок они находят ответы на главные вопросы: за что белорусы любят свою Родину и в чем состоит тот самый культурный код, который скрепляет всех нас в один народ.
Александр Лавриненко, генеральный директор предприятия «Гомелькиновидеопрокат»:
Что интересно, этот фильм ориентирован на молодежную аудиторию, он сделан молодой командой во главе со сценаристом и режиссером Кириллом Халецким, он сделан на нашей родной киностудии «Беларусьфильм». Авторы предприняли попытку нескучно рассказать о серьезном. И насколько это получилось, уже будут оценивать наши зрители.
Денис Пивовар, студент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Я услышал, что в Беларуси выходит наш новый фильм, именно наш, отечественный. Считаю, что смотреть российские фильмы хорошо, но все-таки хочется чего-то нашего. Поэтому безумно горд нашей страной, рад, что у нас так получается, что в этом плане есть движение. Что есть фильмы про студентов, о студентах, о нашей молодежи, в конце концов. Ведь нам строить будущее страны. И даже немножко гордость берет свое.