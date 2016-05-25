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Против «черных копателей»: в Беларуси будут штрафовать за незаконный поиск и оборот археологических артефактов

25 мая 2016 11:05
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Новости Беларуси. В Беларуси будут штрафовать за незаконный поиск и оборот археологических артефактов. Нелегальные раскопки могут обойтись от 15-ти до 50-ти базовых величин, а вот за продажу или покупку ценных находок штраф грозит до 30-ти базовых. Также у нарушителей будут конфисковывать оборудование, с помощью которого они нелегально добывали артефакты.

Наталья Кучинская, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вся эта незаконная деятельность «черных копателей» наносит невосполнимый урон нашему с вами наследию, в принципе, нарушается ход истории. Поэтому это противоправное общественное деяние.

# общество # Археология # Наталья Кучинская

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