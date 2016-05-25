Прямой эфир

Первый белорусско-китайский турнир робототехники открылся 25 мая в Минске

25 мая 2016 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске выявляют лучших изобретателей робототехники. Сегодня в столице стартовал первый белорусско-китайский турнир. На протяжении дня 16 команд из Беларуси и Поднебесной будут сражаться в двух дисциплинах: робото-гонках (мини-версия Формулы-1) и в категории «Исследования межпланетного пространства», где роботов оценят по ловкости и мастерству.

Технологичный форум продлится три дня. Уже завтра участники отправятся в Брест на второй этап соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Максим Массальский, участник Белорусско-китайского молодежного турнира по робототехнике:
С самого детства я занимался  автомодельным спортом. Именно поэтому я участвую в соревнованиях мобильных гоночных роботов. Потому что я решил сделать свои автомодели умнее.  

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Мы создали такую платформу, чтобы наша молодежь имела возможность познакомиться друг с другом, узнать о научных интересах друг друга, о научном потенциале. Мы будем продолжать сотрудничество.

# общество # Цуй Цимин # Роботы

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Пасияк, спецкор газеты «СБ. Беларусь сегодня»: Можно ли совмещать творчество поэта-писателя и материнство?
25 мая 2016 08:44

Ольга Пасияк, спецкор газеты «СБ. Беларусь сегодня»: Можно ли совмещать творчество поэта-писателя и материнство?

Екатерина Проль, журналист газеты «Антенна»: Дочь Валерия Меладзе собирается поступать в МГИМО на факультет международных отношений!
25 мая 2016 08:27

Екатерина Проль, журналист газеты «Антенна»: Дочь Валерия Меладзе собирается поступать в МГИМО на факультет международных отношений!

Изучение общественного мнения о технических нормативных правовых актах
25 мая 2016 08:00

Изучение общественного мнения о технических нормативных правовых актах