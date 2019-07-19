«Поначалу переживал, а потом все получилось так, как получилось»: как проходит вступительная кампания-2019

Позади подача документов на бюджет, сейчас в вузах проходят внутренние испытания и собеседования. Впрочем, на специальностях, где экзаменов нет, а достаточно только сертификатов ЦТ, уже можно подсчитать, кто проходит по баллам. Остается ли у будущих студентов возможность для маневра?

Яна Шипко, СТВ:

Претендентам на бюджетные места на данном этапе остается только сохранять спокойствие и ждать: все, что от них зависело, они уже сделали. Единственная возможность у тех, кто недобрал баллы – переподать документы на платную форму обучения на ту же или другую специальность.

Прием документов уже начался. Пока он идет не очень активно – выжидают абитуриенты, как будет складываться ситуация. Время еще и есть, да и не на всех специальностях интрига уже разрешена: есть те, где все решают не только результаты ЦТ, но и творческий конкурс, и другие внутренние вступительные испытания.