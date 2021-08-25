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«Профессия учителя – это прежде всего дар». Педагог минской школы об итогах Республиканского педсовета

25 августа 2021 14:58
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Новости Беларуси. Учреждения образования города готовы к учебному году. Осенью 2021-го в столице свои двери распахнут две школы-новостройки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Продолжается поставка учебного оборудования. Завершается переход на новые учебные программы. В школах планируют внедрить уроки по гражданско-патриотическому воспитанию и физической охране. Педагоги постепенно знакомятся с новыми методиками, чтобы затем применить их на практике.

С подробностями – Анна Куртасова.

«Профессия учителя – это прежде всего дар». Педагог минской школы об итогах Республиканского педсовета-1

Екатерина Ефименко – преподаватель английского языка. В профессии больше 16 лет. Учить других стало делом жизни. Особенно приятно, когда любовь к своему предмету удается не только привить, но даже разделить.

«Профессия учителя – это прежде всего дар». Педагог минской школы об итогах Республиканского педсовета-4

Екатерина Ефименко, учитель английского языка средней школы № 200:
Для меня профессия учителя – это прежде всего дар, которым хочется делиться. Я считаю, что изучение английского языка открывает перед моими учащимися новые возможности.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Екатерина Ефименко # Татьяна Серекова # Алла Шестакова # Анна Куртасова # Фотофакт

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