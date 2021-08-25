Сергей Рачков о приёме граждан: «С одной стороны, идёт поддержка государства, лидера нашего государства»

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 августа личный прием граждан провел сенатор Сергей Рачков. Он напомнил, что Совет Республики внедрил в практику проведение единых дней приема граждан. Они уже проведены в Минском районе и в самой столице. Но сегодня заметно меняется их формат: люди в большинстве своем приходят не с жалобами, а конкретными предложениями.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

С одной стороны, идет поддержка государства, лидера нашего государства. Люди высказываются за стабильность, спокойствие, решение экономических вопросов в пользу того, чтобы государство продолжало также настойчиво работать по теме ковида, поддерживая население.

Среди основных вопросов, которые также поднимают люди, правовая помощь, помощь в трудоустройстве, восстановление на работе. В будущем практика общения с белорусами в таком формате продолжится.