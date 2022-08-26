«Образовалась дыра. Глубина – около двух метров». Решает ли ЖКХ вопросы минчан?

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Я знаю, что заявок на ремонт, благоустройство и озеленение приходит много, но физически и финансово не все удается выполнить. Мы заглянули на горячую линию СТВ и нашли такое обращение, где наш зритель жалуется на разрушенную лестницу по улице Мирошниченко и сетует, что это опасно для пешеходов. Образовалась дыра. Глубина – около двух метров. Там еще длинный текст, куда обращался мужчина. Мы, честно, перезвонили ему, чтобы разобраться в проблеме, думали услышать гневный спич, но вместо этого нас поблагодарили и пригласили посмотреть, как все быстро и качественно отремонтировали. Мы приехали на место, там оказались жильцы, которые рассказали нам, как это все происходило.

А эти ступеньки были разрушены. Три ступеньки второго пролета были полностью разрушены. В общем, мы ходили (и я лично ходила) по этой эстакаде все время. Потом хорошо сделали. Претензий к лестнице нет теперь. Ремонт занял недели две. Пока они зацементировали, потом начали плитку класть. В общем, хорошо сделали. Молодцы! Екатерина Забенько:

Часто ли у таких историй счастливый конец?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Пока мы смотрели сюжет, у меня уже от моих коллег поступила критика. Как могли допустить такое? У нас работа системы жилищно-коммунального хозяйства плановая. У нас есть весенние, осенние обходы, осмотры, которые в итоге рождаются в программные документы, под выделенное финансирование происходит, как на сюжете был показан пример текущего ремонта. Екатерина Забенько:

Но бывают же какие-то экстренные ситуации. Как здесь рассказывают, что была просто аховая ситуация, что можно было кому-то повредиться на этой лестнице. В этой ситуации не пересматриваются ваши планы? Марина Толстик:

Они корректируются с учетом обращений, которые поступают к нам на «115». Лично мое мнение, что это хороший механизм для обратной связи с гражданами, возможности любому руководителю спланировать свой график, свои планы, учитывая те потребности, которые есть сегодня у жителей.

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Это происходит оперативно. Если заявочка попадает, она попадает сразу на рабочий стол руководителя. Екатерина Забенько:

С вами не согласятся очень многие зрители нашего телеканала, которые рассказывают, что они подолгу не могут дозвониться, подолгу их заявка не выполняется. Все хорошо, достаточно оперативно все делается, во дворах все прекрасно. Но как нам наладить работу с жильцами, чтобы их заявки выполнялись буквально по щелчку? Марина Толстик:

Я полностью с вами согласна, что мнения различные. У них есть как положительные примеры, так и отрицательные. И это является тем инструментом для совершенствования этой системы. Понятно, что она была создана, наверное, лет пять точно назад, и сегодня то, что мы имеем, – это плодотворная работа долгого периода. И сейчас как раз пришел тот момент, когда надо ее совершенствовать, чтобы активнее реагировать на обращения граждан, чтобы реализовывать те задачи либо предложения, которые исходят от них.