Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске
Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным. Скульптура установлена на Городском Валу. Место выбрано не случайно – композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков. Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Создатели внесли в работу несколько интересных и загадочных деталей.
Все секреты «отважной» скульптуры – в репортаже Ксении Худолей.
Полторы тонны пожарной истории теперь можно увидеть в самом центре столицы. Памятный знак спасателям-пожарным – уникальная для Беларуси ретроспектива. Форма, оборудование для тушения и даже тревожный колокол – всё как в оригинале.
Работа над монументом и проверка фактов заняла больше трех месяцев. Скульптору пришлось сделать пять эскизных доработок. Последняя отлично вписалась в стилистику современного Минска.
Юрий Анушко, скульптор:
Элементы все белорусские, это точно. Я консультировался с музейными работниками, которые мне говорили: «Вот это – не наша шапочка, а это – наша». Помогали фотографиями. Кстати, эти же экспонаты есть в музее.
«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске
В XIX веке Минск часто горел. Именно поэтому элементы боевой формы приходилось постоянно обновлять. Например, веревка на груди пожарного – находка белорусских огнеборцев. Они одними из первых стали использовать ее для спасения людей изо огня.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Это и спасательная веревка, и карабин. Это говорило о том, что уже тогда задумывались люди о том, что не только нужно тушить пожары представителями этой профессии, но и ликвидировать любые чрезвычайные ситуации.
Открытие памятного знака совпало с Международным днем защиты детей. Поэтому символ отваги первыми оценили юные спасатели. К слову, для них сегодня организовали несколько интерактивных площадок и экскурсию по Музею пожарного дела.
Сделать фото с ретро-спасателем многим удалось не только на земле, но и в воздухе. Обзорная площадка развернулась в кабине пожарного крана.
МЧС – это вообще благородная организация: люди помогают людям. И это правильно.
Памятник будет напоминать о том, что это очень важно для нашей страны. Будут приходить те, кому на это не все равно.
Квартал уже успел получить у горожан название «пожарный». Сюда приходят, чтобы узнать об истории опасной профессии и выложить в сеть фото с новой скульптурой.
Ксения Худолей, СТВ:
И пусть спасатель – профессия без суеверий, эта скульптура станет исключением. А пуговицы на форме пожарного подарят удачу и защиту от беды каждому.