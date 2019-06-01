Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске

Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным. Скульптура установлена на Городском Валу. Место выбрано не случайно – композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков. Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Создатели внесли в работу несколько интересных и загадочных деталей. Все секреты «отважной» скульптуры – в репортаже Ксении Худолей.

Полторы тонны пожарной истории теперь можно увидеть в самом центре столицы. Памятный знак спасателям-пожарным – уникальная для Беларуси ретроспектива. Форма, оборудование для тушения и даже тревожный колокол – всё как в оригинале.

Работа над монументом и проверка фактов заняла больше трех месяцев. Скульптору пришлось сделать пять эскизных доработок. Последняя отлично вписалась в стилистику современного Минска.

Юрий Анушко, скульптор:

Элементы все белорусские, это точно. Я консультировался с музейными работниками, которые мне говорили: «Вот это – не наша шапочка, а это – наша». Помогали фотографиями. Кстати, эти же экспонаты есть в музее. «Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске В XIX веке Минск часто горел. Именно поэтому элементы боевой формы приходилось постоянно обновлять. Например, веревка на груди пожарного – находка белорусских огнеборцев. Они одними из первых стали использовать ее для спасения людей изо огня.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Это и спасательная веревка, и карабин. Это говорило о том, что уже тогда задумывались люди о том, что не только нужно тушить пожары представителями этой профессии, но и ликвидировать любые чрезвычайные ситуации. Открытие памятного знака совпало с Международным днем защиты детей. Поэтому символ отваги первыми оценили юные спасатели. К слову, для них сегодня организовали несколько интерактивных площадок и экскурсию по Музею пожарного дела.

Сделать фото с ретро-спасателем многим удалось не только на земле, но и в воздухе. Обзорная площадка развернулась в кабине пожарного крана.

МЧС – это вообще благородная организация: люди помогают людям. И это правильно.

Памятник будет напоминать о том, что это очень важно для нашей страны. Будут приходить те, кому на это не все равно. Квартал уже успел получить у горожан название «пожарный». Сюда приходят, чтобы узнать об истории опасной профессии и выложить в сеть фото с новой скульптурой.