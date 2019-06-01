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Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске

01 июня 2019 16:48
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Новости Беларуси. В Минске торжественно открыли памятный знак спасателям-пожарным. Скульптура установлена на Городском Валу. Место выбрано не случайно – композиция расположилась рядом с Музеем пожарного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -1

Монумент – совместный проект скульптора Юрия Анушко и минских историков. Бравый огнеборец – это сборный образ белорусского пожарного из прошлого. Создатели внесли в работу несколько интересных и загадочных деталей.

Все секреты «отважной» скульптуры – в репортаже Ксении Худолей.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -4

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -6

Полторы тонны пожарной истории теперь можно увидеть в самом центре столицы. Памятный знак спасателям-пожарным – уникальная для Беларуси ретроспектива. Форма, оборудование для тушения и даже тревожный колокол – всё как в оригинале.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -9

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -11

Работа над монументом и проверка фактов заняла больше трех месяцев. Скульптору пришлось сделать пять эскизных доработок. Последняя отлично вписалась в стилистику современного Минска.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -14

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -16

Юрий Анушко, скульптор:
Элементы все белорусские, это точно. Я консультировался с музейными работниками, которые мне говорили: «Вот это – не наша шапочка, а это – наша». Помогали фотографиями. Кстати, эти же экспонаты есть в музее.

«Работа заняла примерно три месяца». Памятник пожарному открыли в Минске

В XIX веке Минск часто горел. Именно поэтому элементы боевой формы приходилось постоянно обновлять. Например, веревка на груди пожарного – находка белорусских огнеборцев. Они одними из первых стали использовать ее для спасения людей изо огня.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -19

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Это и спасательная веревка, и карабин. Это говорило о том, что уже тогда задумывались люди о том, что не только нужно тушить пожары представителями этой профессии, но и ликвидировать любые чрезвычайные ситуации.

Открытие памятного знака совпало с Международным днем защиты детей. Поэтому символ отваги первыми оценили юные спасатели. К слову, для них сегодня организовали несколько интерактивных площадок и экскурсию по Музею пожарного дела.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -22

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -24

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -26

Сделать фото с ретро-спасателем многим удалось не только на земле, но и в воздухе. Обзорная площадка развернулась в кабине пожарного крана.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -29

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -31

МЧС – это вообще благородная организация: люди помогают людям. И это правильно.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -34

Памятник будет напоминать о том, что это очень важно для нашей страны. Будут приходить те, кому на это не все равно.

Квартал уже успел получить у горожан название «пожарный». Сюда приходят, чтобы узнать об истории опасной профессии и выложить в сеть фото с новой скульптурой.

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -37

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -39

Образ огнеборца из прошлого: какие интересные детали есть на скульптуре пожарному в Минске -41

Ксения Худолей, СТВ:
И пусть спасатель – профессия без суеверий, эта скульптура станет исключением. А пуговицы на форме пожарного подарят удачу и защиту от беды каждому.

# Скульптура в Минске # общество # Юрий Анушко # Виталий Новицкий # Ксения Худолей # Фотофакт

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